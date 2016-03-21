O da Gaziantep'teki hücre evinden

Türkiye’ye 2015 sonlarında yasadışı yollardan Kilis’in Elbeyi ilçesinden giriş yaptığı da değerlendirilen Öztürk’ün daha sonra Gaziantep’e geçtiği de kaydedildi. Öztürk’ün, Diyarbakır HDP mitingine bombalı saldırı, Suruç ve Ankara Gar saldırılarını yapan canlı bombaların geldiği Gaziantep’teki IŞİD hücreleriyle bağlantılı olduğu da belirlendi.

Gaziantep’teki hücre evlerine yönelik yapılan operasyonların ardından bu ilden ayrıldığı da belirlenen Öztürk’ün bağlantıları, İstanbul’a ne zaman geçtiği ise soruşturuluyor. Öztürk’ün birbirleriyle bağımsız hareket eden hücre evleri yapılanması içerisinde yer almasına rağmen ‘Dokumacılar Grubu’ içinde yer almadığı bildirildi.

İstiklal Caddesi’nde canlı bomba saldırısı yapan Mehmet Öztürk’ün 2013 yılından evinden ayrılarak IŞİD’e katıldığı öğrenildi. Aynı yıl içerisinde Suriye’ye geçtiği tespit edilen Öztürk’ün 2015 yılına kadar Suriye’de bulunduğu, terör örgütü IŞİD içinde faaliyet gösterdiği de belirlendi.