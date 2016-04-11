O hain Nezir Çiçek çıktı

Merkez Bağlar ilçesinde polis servis aracının geçişi sırasında teröristlerce bomba yüklü otomobille düzenlenen, 8 polisin şehit düştüğü, 14'ü polis 29 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre saldırıda kullanılan bomba yüklü aracı olay yerine bırakan ve polis servis aracı geçtiği sırada bombayı infilak ettiren teröristler belirlendi. Saldırıda kullanılan beyaz renkli otomobili olay yerine bırakan kişinin "Masiro" kod adlı Mervan Erdem, servis aracının geçişi sırasında bombayı uzaktan kumandayla patlatan örgüt mensubunun ise "Rezan Farkin" kod adlı Nezir Çiçek olduğu tespit edildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde 31 Mart'ta, terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar için Diyarbakır'da geçici görevlendirilen personelin bulunduğu servis aracının geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirilmişti. Patlamada 8 polis şehit düşmüş, 14'ü polis 29 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklanmış, 6'sı ise serbest bırakılmıştı. Hain saldırının, teröristlerce rehin tutulan müteahhit M.İ'nin gasbedilen aracıyla gerçekleştirildiği belirlenmişti.