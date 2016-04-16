O hainler öldürüldü

Diyarbakır Valiliği, Silvan ilçesi kırsal kesiminde düzenlenen operasyonlarda Çınar İlçe Emniyet Amirliği'ne, Sur Mermer jandarma Karakol Komutanlığı'na, Diyarbakır merkezinde polis servis aracına, Hani İlçe Jandarma Komutanlığı'na bombalı saldırıları gerçekleştiren 8 PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı. Aralarında örgütün Diyarbakır sorumlusu 'Bager Cudi' kod adlı Ramazan İmen ile 2 bombacının da ölü ele geçirildiği operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği, önceki gün Silvan ilçe kırsalında yürütülen operasyonlarda aralarında örgütün Diyarbakır alan sorumlusu ile 2 bombacısının da bulunduğu 8 PKK'lının ölü ele geçirildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca karayollarına mayın ve EYP döşeyen yol kesen vatandaşların canına ve malına kast eden, vatandaşların seyahat özgürlüğünü kısıtlayan, adam kaçıran, araçlarını gasp edip yakan, askeri birlik ve askeri personel ile emniyet personeline saldırı yapan Çınar İlçe Emniyet Amirliği'ne, Sur Mermer jandarma Karakol Komutanlığı'na, Diyarbakır merkezinde polis servis aracına Hani İlçe Jandarma Komutanlığı'na bombalı araç ile saldıran Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük yatırımlarından olan Silvan Barajı'nın yapımını engellemek amacıyla saldırı, taciz ve eylem yapan Diyarbakır ili kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin tespiti, yakalanma ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla yapılan çalışmalar sonucunda. Söz konusu eylemlere katılan Silvan İlçesi Er geçidi kırsalında aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 10-12 örgüt mensubu tespit edilmiş, 14 Nisan 2016 saat 19:00'da itibaren icra edilen operasyon sırasında çıkan silahlı çatışmada 8 BTÖ mensubu sözde alan sorumlusu Bager Cudi (K) Ramazan İmen Batman doğumlu ile BTÖ'nün 2 bombacısı da silah ve teçhizatı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiş, 4 BTÖ mensubunun ise yaşanan sıcak temas esnasında etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir.

Olay bölgesinde yapılan arazi arama ve taraması sonucunda sığınak içerisinde 7 adet EYP olarak hazırlanmış mutfak tüpü, 70 KG amonyum nitrat, 1 adet, 1 adet eyp düzenekleri için akü, çok sayıda eyp yapımında kullanılan koli bantları ile kazma ve kürek, 20 kalem muhtelif giyim malzemesi, 5 kalem yaklaşık 150 kg gıda malzemesi, 3 kalem muhtelif temizlik malzemesi, operasyon esnasında yaşanan çatışmada ölü ele geçirilen BTÖ mensupları üzerinde 9 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet el bombası ve kılıfı, 4 adet roket atar mühimmatı, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gece görüş gözlüğü, 5 adet EYP düzeneği, 1 adet tabanca ve şarjörü, 14 adet tabanca mühimmatı, 27 adet dolu kaleşnikof şarjörü, 810 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 33 adet kaleşnikof şarjör kılıfı, 2 adet el telsizi, 1 adet uydu almaç-göndermeç (telsiz), 30 adet EYP yapımında kullanılan pil, EYP yapımında kullanılan koli bandı, örgütsel içerikli dokümanlar, sözde BTÖ örgütünü simgeleyen bez parçası, 13 adet sırt çantası, muhtelif giyim malzemesi, 13 adet uyku tulumu, 1 adet hava görüntüsünü engellemek maksatlı branda, muhtelif miktarda roket atar yaprak sevk barutu, 3 adet termal görüntüyü engellemek maksatlı şemsiye, fotoğraf makinesi, radyo ve kayıt cihazı, makineli tüfek dürbün aparatı ele geçirilmiştir"

Açıklamada olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda tahkikata devam edildiği belirtildi.