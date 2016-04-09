O iddiaya Ankara'dan jet yalanlama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yakın zamanda Türkiye'ye geleceğine dair iddiaya Ankara'dan yalanlama geldi.
Dışişleri kaynakları, böyle bir ziyaretin gündemde olmadığını belirtti.
Aydınlık Gazetesi'nin iddiasına göre, Lavrov'un Türkiye'ye geleceğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı'na yakın kaynaklar, ziyaret için kesin tarih vermemişti.
Haberde, Lavrov'un ziyaretinde başta güvenlik ve ekonomi olmak üzere bir dizi konu ele alınacağı belirtilmişti. Ziyaretin ayrıntıları konusundaki çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.
Lavrov'un son Türkiye ziyareti, 24 Kasım 2015'te sınır ihlâli yapan Rus askeri uçağının Türk jetlerince düşürülmesinin ardından iptal edilmişti.