O ilçeden asker çekilmeye başladı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, PKK'lı teröristlerce zırhlı polis aracına düzenlenen roketatarlı saldırının ardından 5 Nisan'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası başlatılan operasyon tamamlandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Silopi'de 18 gün önce yaşanan terör saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerince başlatılan müşterek operasyon sona erdi.

Güvenlik güçlerinin bugüne kadar 19 teröristi etkisiz hale getirdiği ilçede, yaklaşık bin 550 evde arama yapıldı, 32 el yapımı patlayıcı imha edildi, 14 barikat kaldırıldı. Operasyonda, 2 roketatar, 4 uzun namlulu silah, 11 el bombası, 16 roketatar mermisi, 11 roketatar sevk fişeği, telsiz ile çok sayıda mermi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Polis ekiplerinin arama tarama faaliyetlerinin devam edeceği ilçede, askeri birlikler ayrılmaya başladı.

Güvenlik kaynakları, sokağa çıkma yasağının ilerleyen günlerde kaldırılacağını bildirdi.

Silopi'de 4 Nisan akşamı PKK'lı teröristlerce zırhlı araca yapılan saldırıda bir polis memuru şehit düşmüş, 4 polis memuru yaralanmıştı. Saldırının ardından terör örgütü PKK mensuplarının yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve operasyon başlatılmıştı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 5 Nisan'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyon sona erdi. Polis ekiplerinin arama tarama faaliyetlerinin devam edeceği ilçede, askeri birlikler ayrılmaya başladı.