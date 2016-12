O kentte 2 canlı bomba yakalandı

Muş Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Muş İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonel çalışmalar neticesinde; 4 Haziran 2016 günü PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması (YDG-H) içerisinde faaliyetlerde bulunmak amacıyla ilimizde görevlendirildiği tespit edilen 2 terör örgütü mensubu yakalanmıştır” denildi.



Her iki örgüt mensubunun da Irak’ın kuzeyindeki kamplarda ÖSB (Öz Savunma Birlikleri) ve bomba eğitimi aldıkları belirtilen açıklamada, “Eğitimlerin ardından ülkemize illegal yollardan giriş yaparak sansasyonel tarzda canlı bomba eylemlerinde bulunabilecekleri anlaşılmıştır. Ayrıca geriye dönük yapılan çalışmalarda, her iki şahsın da yakalanmamak amacıyla anlık kılık-kıyafet değiştirdikleri tespit edilmiştir. Her iki örgüt mensubu da çıkarıldıkları adli mercilerce ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan tutuklanarak ilimiz kapalı cezaevine teslim edilmişlerdir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir” denildi.