O terörist öldürüldü

Yüksekova'da 13 Mart 2016 tarihinde ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte start verilen terörle mücadele kapsamındaki "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu" devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen Armanc Azadî kod adlı PKK'lı terörist Selman Akın'ın, geçmiş zamanlarda yol kesip vatandaştan kimlik sorgusu yaptığı ifade edildi.

HAKKARİ'DE 3 TERÖRİST TESLİM OLDU

Hakkari'de terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.Valilikten yapılan açıklamada, Yüksekova'da iki, Çukurca'da da bir terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Bölücü terör örgütünün faaliyet gösterdiği kırsal alandan kaçan 2 erkek bölücü terör örgütü mensubu 15-17 Nisan 2016 tarihlerinde Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerimizce icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olmuştur.

Bir erkek bölücü terör örgütü mensubu da 17 Nisan 2016 günü Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Serbest Üs Bölgesine teslim olmuştur. Bölücü terör örgütü mensubu üzerinde yapılan kontrollerde, 1 tabanca, 1 şarjör, 5 fişek, 2 bıçak ele geçirilmiştir. Olaylar ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devam eden operasyonlar kapsamında, daha önceden yol kesip kimlik sorgusu yapan Armanc Azadî kod adlı PKK'lı Selman Akın, güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.