O teröristlerin hedefinde polis vardı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin çalışmaları sonucunda, MLKP terör örgütünün silahlı kanadı FESK yapılanmasına yönelik takipte, biri kadın 3 terör örgütü üyesinin güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırı gerçekleştirmek amacıyla İzmir’e geldiği tespit edildi. Terör örgütü üyesi biri kadın 3 şüphelinin, Kobani'deki YPG kamplarında bir süre kaldıkları, silahlı ve bombalı eylem konusunda özel eğitimden geçirilmelerinin ardından Suriye sınırından kaçak olarak Türkiye’ye geçtikleri, daha sonra da eylem için İzmir’e geldikleri belirlendi.

Bugün sabah, hücre evine yapılan operasyonla, biri kadın 3 kişi polis ekiplerince yakalandı. Evde yapılan aramada; bol miktarda TATP olarak adlandırılan tahrip gücü yüksek patlayıcı baharatlık gibi objelerin içine yerleştirilmiş ve vereceği zararı güçlendirmek amacıyla da çevresine çiviler bantlanmış halde, bomba yapımında kullanılan malzemeler, tabanca, 25 bin liralık döviz ve sahte kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Yakalanan zanlılardan ikisinin terör örgütü MLKP üyesi olmaktan kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu ve arandığı, diğerinin ise hakkındaki hapis cezasının Yargıtay’da karar aşamasında olduğu bildirildi.

ÖĞRENCİ OLARAK EV TUTMUŞLAR

Polis, yaptığı araştırmada, 3 teröristin bir süre önce İzmir'e geldikleri, Buca ilçesindeki Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe yerleşkesi yakınında öğrenci olarak ev kiralayıp, öğrenci gibi hareket ettikleri ve mecbur kalmadıkça evden çıkmadıkları belirtildi. Operasyonu özellikle sabaha karşı yapılması ise, olası bir çatışma çıkmasını engellemek için yapıldığı, teröristleri uykuda yakalandığı bildirildi. Şüphelilerin ışıklarını sabaha kadar açık tutmasının ise dikkat çektiği bildirildi.

HEDEFLERİ POLİSİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ İDDİASI

Yakalanan teröristlerin, Kobani'deki YPG kamplarında bir süre kaldıkları, silahlı ve bombalı eylem konusunda özel eğitim aldıkları öğrenildi. Üç teröristin eğitimden sonra Suriye'den Türkiye'ye kaçak olarak geçip bir süre önce İzmir'e geldikleri belirlendi. Bomba konusunda özel eğitim alan şüphelilerin, 10 Nisan Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü etkinlikleri sırasında, İzmir polisine yönelik saldırı hazırlığı içerisinde olduğu ileri sürüldü. Öte yandan şüphelilerin, İzmir'de daha önce polise yönelik silahlı, bombalı saldırıda bulunan terör örgütü üyeleriyle bağlantılı oldukları belirtildi. Şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulamaları başlarken işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İzmir'in Buca ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan MLKP/FESK üyesi biri kadın 3 teröristin Kobani'deki YPG kamplarında bir süre kaldıkları, silahlı ve bombalı eylem konusunda özel eğitim aldığı ve tahrip gücü yüksek patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemelerle bomba yaparak 10 Nisan Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü etkinliklerinde güvenlik güçlerine yönelik eylemde bulunacakları ileri sürüldü.