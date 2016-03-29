Öğrencileriyle seks yapıp videoya çektirdi

ABD'nin Arkansas eyaletinde bir öğretmen, erkek öğrencileriyle cinsel ilişkiye girdiği için tutuklandı.

28 yaşındaki Nicole Winberry, Osceola Lisesi'nde okuldan sonra 3 öğrenciyle ilişkiye girdi.

Öğrencilerine oral seks yapan öğretmen, daha sonra diğer öğrencilerle sırayla seks yaptı ve öğrencilere video çekmelerini, videoları da kendisine göndermelerini istedi.

10 yıllık evli olan ve 5 yaşında ikiz erkek çocuk annesi olan Winberry, sınıfındaki öğrencilerden birinin cinsel istismar bildirme telefon hattına yaptığı ihbar sonrasında tutuklandı.

İlişkiye giren öğrencilerden birinin yaptığı suçlama sonrasında, üç erkek öğrenci daha öğretmen tarafından istismar edildiklerini söyledi.

Öğrencilerin hepsinin 18 yaşından küçük olması üzerine birinci derece cinsel saldırı suçundan tutuklanan Winberry, 15 bin dolar kefaletle yargılanıyor. 30 yıl hapis cezasıyla yargılanan öğretmenin, yargılanması gelecek ay başlayacak.