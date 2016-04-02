Ölü bulunan Polisler için şok iddia
Küçükçekmece'de üç polis memurunun kokain partisi ölümle bitti. 2 polis memuru öldü, bir polis de komada yaşam mücadelesi veriyor.
02 Nisan 2016 Cumartesi 09:52
02 Nisan 2016 Cumartesi 09:52
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Bay Evis Philip
Bu Aso tasarruf ve kredi kredi sirketidir. kisisel is için bir kredi gerekiyor, ya da tüm temizlemek için kredi ihtiyaciniz varsa
Daha fazla bilgi için evisloanfirm@gmail.com: fatura lütfen bizim bizim burada e-posta ile temasa geçin. Bilginiz için, firmamiz
Eger ilgileniyorsaniz lütfen bize geri almak hemen kredi ile halletmek için,% 2 faiz oraniyla kredi vermek
2z
Onay belgesine aktarmak.
Dolgu ve dönüs
(1) Tam adi: ....................
(2) Kredi Tutari: ...............
(3) Kredi Süre: ..............
(4) Cinsiyet: .........................
(5) Cinsiyet: ...............
(6) Ülke:
(7) Ev adresi: .........
(8) E-posta adresi:
(9) Telefon numarasi: ...........
Bay Evis Philip