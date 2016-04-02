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Ölü bulunan Polisler için şok iddia

Küçükçekmece'de üç polis memurunun kokain partisi ölümle bitti. 2 polis memuru öldü, bir polis de komada yaşam mücadelesi veriyor.

Ölü bulunan Polisler için şok iddia
Küçükçekmece'de üç polis memurunun kokain partisi ölümle bitti. 2 polis memuru öldü, bir polis de komada yaşam mücadelesi veriyor. Olay, Atakent Mahallesi Orkide1 Evleri'nde önceki akşam meydana geldi. Resul Uğur Kasap'ın bekâr evinde toplanan 3 polis memuru alkol ve kokain içmeye başladılar. Saatler geçtikçe alkol ve kokaini tüketmeye devam eden polis memurları fenalaştı. Dün sabah göreve gelmeyen arkadaşlarını merak eden mesai arkadaşları, polislere telefonla ulaşamayınca kaldıkları eve gitti.
 
Çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeri giren ekipler, arkadaşları Resul Uğur Kasap ve Çağrı Ozan Tatar'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Semih Mısırlıoğlu ise komadaydı. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine adrese olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Evde yapılan incelemede boş içki şişesi ve bir miktar kokain bulundu. Hayatını kaybeden Resul Uğur Kasap, Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği'nde, Çağrı Ozan Tatar ise Güngören Polis Merkezi'nde memur olarak çalışıyordu. Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Komada olan ve Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırılan Cinayet Büro'da görevli Semih Mısırlıoğlu'nun ise tedavisi devam ediyor. Acı haberi alınca olay yerine gelen polis yakınları, sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
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Bay Evis Philip 9 ay önce

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Bay Evis Philip

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Bay Evis Philip 9 ay önce

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Daha fazla bilgi için evisloanfirm@gmail.com: fatura lütfen bizim bizim burada e-posta ile temasa geçin. Bilginiz için, firmamiz

Eger ilgileniyorsaniz lütfen bize geri almak hemen kredi ile halletmek için,% 2 faiz oraniyla kredi vermek
2z
Onay belgesine aktarmak.


Dolgu ve dönüs

(1) Tam adi: ....................
(2) Kredi Tutari: ...............
(3) Kredi Süre: ..............
(4) Cinsiyet: .........................
(5) Cinsiyet: ...............
(6) Ülke:
(7) Ev adresi: .........
(8) E-posta adresi:
(9) Telefon numarasi: ...........

Bay Evis Philip

Cevapla
Beğenmedim! (0)