Oraya 200 kişilik özel birlikle girecek

Terör örgütü PKK, operasyonların sürdüğü Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde, geniş bir alanda binaların altına çok büyük miktarda patlayıcı tuzakladı. PKK, diğer yandan kırsalda yeni terör eylemleri amaçlıyor. Hükümetin yürürlüğe koyduğu ve her hafta uygulaması takip edilen 81 maddelik Terörle Mücadele ve Restorasyon Eylem Planı’nda güvenlik ve kuvvet planlamasına ilişkin de önemli ayrıntılar yer alıyor. Terör örgütünün stratejilerine karşı hayata geçirilen ‘özel kuvvet’ planlaması şöyle:

ÖZEL BİRLİKLER GÖREVE

Habertürk'ün haberine göre yaz dönemine girilmesiyle terör örgütünün hem kırsalda hem de şehir merkezlerinde eşzamanlı terör eylemleri yapacağı beklentisinden hareketle meskûn mahalde çatışma eğitimi verilmiş Özel Harekât birliklerinin sayısı, araç ve teçhizat kapasiteleri artırıldı. Personel ihtiyacını karşılayabilmek için Özel Harekât timlerinin eğitim süreleri kısaltılarak 3.5 aya düşürüldü. 12 bin 500 kişilik Jandarma Özel Harekât (JÖH) timlerinin sayısı en az 20 bine çıkacak. 7 bin 800 olan Polis Özel Harekât (PÖH) timleri de eğitimi tamamlayanlar ve meslek içi kaydırmalarla 20 bine ulaşacak.

TSK’ya bağlı birliklerde, önemli değişiklikler ve kaydırmalar yapıldı; eğitimler verildi. Bingöl, Sarıkamış, Tatvan ve Denizli’deki piyade, motorize piyade ve mekanize piyade tugaylarının tamamı komando tugaylarına dönüştürüldü. Komando eğitimleri tamamlandı. 20 bin askerden oluşan 4 tugay, terör örgütü saldırılarına karşı Tunceli, Bingöl, Ağrı, Hakkâri, Şırnak ve Mardin’de belirlenmiş kritik üs bölgelerine konuşlandırıldı.

NUSAYBİN OPERASYONU

Nusaybin’i adeta son kale olarak gören ve çok büyük miktarda patlayıcı yığınağı yapan terör örgütü, sıkıştığı anda bunları patlatmayı ve büyük can kaybına yol açmayı planlıyor. Edinilen bilgiye göre, binaların altına döşenen patlayıcıları eşzamanlı olarak patlatmak üzere paralel hatlar çeken terör örgütü, bombaları patlatarak 96 kilometrelik bir alanda asker-sivil gözetmeksizin ağır kayıplar verdirmeyi amaçlıyor. Güvenlik birimleri, binaların altına döşenen patlayıcıların aynı anda patlatılmasıyla yumuşak toprak zeminden ötürü neredeyse bölgedeki tüm binaların yıkılacağını değerlendiriyor. Bu nedenle Nusaybin operasyonu, kalabalık birliklerle değil, özel eğitimli 100-120 kişilik sınırlı sayıdaki birliklerle ve diğer bölgelerden farklı hassasiyetle planlanıyor. Öncelikli olarak, mümkün olduğunca sivil halkın, açılacak koridordan tahliyesi amaçlanıyor. Nusaybin operasyonunda zırhlı birliklerin kullanılması planlanıyor. Kaynak: Habertürk

Binaların altına patlayıcı yerleştiren terör örgütü, güvenlik güçlerine ağır kayıp verdirmeyi amaçlıyor. Güvenlik güçleriyse, özel eğitimli 100-120 kişilik gruplarla operasyona sıcak bakıyor