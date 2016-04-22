Osman Gazi Köprüsü neden eğri?

Bunun nedeni ise flamingoların uğrak yeri olan sulak alanının köprünün orada bulunması. Bu alanın kapanmaması için köprüye kavis verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün törenle açtığı İzmit Körfez geçişini sağlayan Osman Gazi Köprüsü'nün kavisli hali dikkat çekiyor.

Bu kavisin verilmesinin ise çok önemli bir nedeni var. Altınova-Hersek Lagünü, köprü projesinin dizaynını da etkiledi. Köprü, flamingoların uğrak yeri olan sulak alanının korunması amacıyla Altınova ayağından sonra sağa kavisli şekilde dizayn edildi.

Tam kenarında yer alan Altınova'daki Hersek Lagünü, köprü projesini de etkiledi. Köprü, flamingoların uğrak yeri olan sulak alanının korunması amacıyla Altınova ayağından sonra sağa kavisli şekilde dizayn edildi. Eğer düz şekilde karşıya geçilmiş olsaydı, doğal alan köprünün altında kalacaktı.