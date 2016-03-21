Osmaniye’de 3 ayrı noktada patlama

Osmaniye’nin Güney Çevre Yolu üzerinde bulunan Şehit Piyade Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Kışlası’ndaki eğitim alanı ve Karaçay Su Deposu mevkiindeki bir evin bahçesinde saat 18.00 sıralarında iki patlama duyuldu. Bazı vatandaşlar ne olduğunu anlamak için evlerinden çıkarken, Gebeli Mahallesi 3527 Sokak’ta bir patlama daha oldu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Şefik Atak, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, mermilerden birinin patladığı sokakta incelemelerde bulundu.



Ölen ve yaralanan kimsenin olmadığı, bazı araçlar ve evlerde hasara neden olan patlamalarla ilgili yapılan ilk incelemede, mühimmat parçalarının düşüş açısına göre havan ya da roket mermilerinin PKK’lı terörist grupların yuvalandığı Amanos Dağları’ndan atıldığı değerlendirildi.









SIĞINAKLAR BULUNMUŞTU Soruşturma başlatılırken, Amanos Dağları’nın eteklerinde jandarma zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemleri aldı. Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın talimatıyla kentin birçok noktasında uygulama noktaları oluşturuldu.

İstihbarat raporlarına göre PKK’nın yeniden yuvalanmaya başladığı Amanos Dağları’nın Osmaniye eteklerinde jandarma tarafından yürütülen arama tarama faaliyetlerinde yakın zamanda terör örgütüne ait sığınaklar bulunmuştu. Şubat ve mart aylarında bulunan sığınaklarda ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edilerek sığınaklar kullanılamaz hala getirilmişti.