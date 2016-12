Özgecan Aslan'ın ailesinden ilk açıklama

Özgecan’ın annesi Songül Aslan, kızının katili Ahmet Suphi Altındöken’in öldürülmesiyle ilgili konuşmak istemediğini söyledi. Gazetecilerden, eşi Mehmet ile konuşmalarını isteyen anne Aslan, "Olayla ilgili benim haberim yok. Hiçbir şey benim kızımı geri getirmez. Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyoruz" diye konuştu. Baba Mehmet Aslan ise "Her konuştuğumuzda eskiye dönüyoruz. Konuyla ilgili bilgimiz yok. Öldülerse de diyecek bir sözümüz yok" dedi.

Özgecan Aslan'ın amcası Yaşasın Aslan, Suphi Altındöken'in kaldığı cezaevinde saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Şu an çok net söylüyorum üzüldüm, ölmemeliydi. Bu kadar basit ölmemeliydi, yaşamalıydı" dedi. Habertürk TV'ye konuşan Amca Aslan şöyle konuştu: "Neden diye sordum. Cevap bulmak için çaba harcadım. Şu an çok net söylüyorum üzüldüm, ölmemeliydi. Bu kadar basit ölmemeliydi, yaşamalıydı. Her gün bu acıyı yaşamalıydı. Annesi ve babası iyi değiller."