Özgecan'ın katili için mezar bulundu

MERSİN’in Tarsus İlçesi’nde üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın Adana’da cezaevinde geçen 11 Nisan’da öldürülen katili 27 yaşındaki Ahmet Suphi Altındöken’in Adana Devlet Hastanesi morgunda bekletilen cenazesi, ailesi tarafından alınarak dün gece Mersin’de adı açıklanmayan bir mezarlığa defnedildi.

Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü 46 yaşındaki Gültekin Alan tarafından 11 Nisan’da tabancayla vurularak öldürülen Özgecan Aslan’ın katili Ahmet Suphi Altındöken’in defnedilmesiyle ilgili kriz aşıldı. Öldürüldükten sonra annesi Naciye Tan’a teslim edilen ve Tarsus’ta toprağa verilemeyince tekrar Adana Devlet Hastanesi morguna getirilen Ahmet Suphi Altındöken’in cenazesi, yakınları tarafından dün saat 23.00 sıralarında alındı. Polis, ailenin avukatı İbrahim Kaplan’ın resmi evrakları imzalayarak teslim aldığı cenazenin fark edilmemesi için tabuta kadın eşarbı koydu.

SURİYELİ KADIN CENAZESİ GÖRÜNTÜSÜ VERİLDİ

Morg etrafında bekleyenler ve gazetecilere cenazeyle ilgili, "Bir Suriyeli kadın cenazesi alıyoruz" açıklaması yapıldı. Bu yolla gazetecilerin takibinden kurtulmak isteyen aile, tabutun üzerine de eşarp örttü. Cenaze aracı da verilmediği için sivil plakalı bir kamyonete konulan cenaze Mersin’e doğru götürüldü. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nda cenaze aracını takip eden gazeteciler, yolda denetim yapan polisler tarafından durdurulurken, cenazenin bulunduğu kamyonet ise Mersin yönüne devam etti.

NEKROFOBİ HASTASI BABA KATILMADI

Gazetecilerin takibi engellenen Suphi Altındöken’in cenazesi Mersin sınırları içerisinde nerede olduğu gizli tutulan bir mezarlığa götürüldü. Annesi Naciye Tan ile kız kardeşi ve bazı yakınlarının katılımıyla cenaze gece karanlığında dini işlemler yapılarak defnedildi.

Aynı saldırıda vurulan ve Adana TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren baba Necmittin Altındöken’in de cenaze törenine Nekrofobi hastası (Ceset görüldüğünde ya da ölüm düşüncesiyle ortaya çıkan aşırı korku) nedeniyle katılmadığı bildirildi. Baba Necmittin Altındöken’in aslında oğlunun cenazesine katılmayı çok istediği ancak nekrofobi hastalığı, sağlık sorunları ve güvenlik endişesiyle bu isteğinden vazgeçtiği vurgulandı. Baba Altındöken’in geçen yıllarda kaybettiği annesinin cenaze törenine de bu hastalığı nedeniyle katılamadığı ifade edildi.