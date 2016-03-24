PKK, bombalı araçla saldırdı; 3 şehit

Diyarbakır'da Mermer Jandarma Karakolu’na PKK'lı teröristler tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker şehit oldu, 24 asker de yaralandı.

Dün saat 21.00 sıralarında Diyarbakır- Bingöl karayolu üzerinde bulunan Mermer Jandarma Karakolu’na PKK’lı teröristler tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Karakol önünde meydana gelen şiddetli patlamanın ardından teröristler uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Askerlerin de anında karşılık vermesiyle çıkan çatışma bir süre devam etti. Saldırıda yaralanan askerler olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Diyarbakır’dan çok sayıda ambulans ile karakola takviye birlikler sevk edildi.

3 ASKER ŞEHİT

PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 asker şehit oldu, 24 asker yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Diyarbakır Asker Hastanesine kaldırıldı.

GÖÇÜK OLUŞTU

Şiddetli patlamada karakol binasında kısmen göçük meydana geldiği veUlusal Medikal Kurtarma Ekipleri’nin (UMKE) de arama kurtarma çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Patlama nedeniyle Diyarbakır-Bingöl karayolu ulaşıma kapatıldı. Teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

YAYIN YASAĞI GELDİ

Diyarbakır’da Mermer Jandarma Karakolu'na PKK'lıların düzenlediği bombalı saldırısı ile ilgili Diyarbakır 1.Sulh Ceza Hakimliği’nin yayın yasağı kararı alındı

GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada Diyarbakır'daki saldırıda üç askerin şehit olduğu, 24 askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamda şu iafedelere yer verildi:

''24 Mart 2016 Perşembe günü saat 21.10 sularında Diyarbakır-Lice karayolu üzerinde bulunan Mermer Jandarma Karakolu nizamiyesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce patlayıcı madde yüklü bir aracın patlatılması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 24 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.''