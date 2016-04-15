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PKK çadırı kurdu polis izledi

Kentin göbeğine kurulan çadırda stant açılıp, PKK terör örgütünün propagandası yapıldı. Alman polisi, çadırı ve çevresini korumaya aldı.

PKK çadırı kurdu polis izledi
Almanya’nın Dortmund kentinde, terör örgütü PKK yandaşı grup, stand açtı.

İki gün süren ve terör örgütünün propagandasının yapıldığı çadırın Alman polisi tarafından korunması dikkat çekti.

Katharineplatz’da yapılan eylemle terör örgütünün çadırına davet edilen Almanyalı vatandaşlara Türkiye karşıtı propaganda yapıldı.

BRÜKSEL'DE DE PKK ÇADIRI KURULMUŞTU

Belçika’nın başkenti Brüksel’de de terör örgütünün çadırı açılmış, Türkiye aleyhine açıklamalar yapılmıştı.

Terör örgütü PKK yanlılarınca kurulan çadır başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu olmak üzere Türkiye'nin sert tepkisine neden olmuştu.

Belçika'da hükümetin terör örgütü PKK'ya, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da katılacağı Türkiye-AB Zirvesinin yapılacağı AB Konseyi binasının hemen arkasında çadır kurması için izin vermesi büyük tepki çekmişti.

Ankara'nın sert tepkisinin ardından çadır boşaltılmış, Belçika'dan ise dalga geçer gibi bir açıklama yapılmıştı.

Belçika'dan yapılan açıklamada, "Bürokrasi ağır, kaldıramıyoruz" denilmişti. Tam da bu çadırın kurulduğu günlerde Brüksel çifte bombalı terörist saldırılara maruz kalmış, 31 kişi hayatını kaybetmişti. Sonrasında ise "terörist çadırını değil halkını koru" tepkisinin hedefi olmuştu.
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