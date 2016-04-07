PKK inleri milli mühimmatla vuruldu

Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak'ta PKK inlerinin F-4 2020 ve F-16 savaş uçakları ile vurulduğunu açıkladı.
Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak'ta bulunan Kandil'deki Zap bölgesindeki PKK'ya ait barınak ve sığınakların F-4 2020 ve F-16 savaş uçaklarının katıldığı 10 hava aracıyla Milli Mühimmat NEB (Nüfuz Edici Bomba) kullanılarak imha edildiğini açıkladı.
Terörle Mücadele Harekatı kapsamında, 06 Nisan 2016 tarihinde saat 04.30-06.30 arasında, 4 F-4 2020 ve 6 F-16 ile yapılan sınır ötesi harekatta düzenlendi. Kuzey Irak'ta bulunan Kandil’in Zap bölgesindeki PKK'ya ait tespit edilen toprak 6 barınak ve mağaralardan oluşan hedefler Milli Mühimmat NEB (Nüfuz Edici Bomba) kullanılarak tam isabetle vurulup imha edildi