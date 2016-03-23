Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

PKK inlerine çifte hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığı, terör örgütü PKK’nın hem yurtiçindeki hem de Kuzey Irak’taki kamplarına iki ayrı hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

PKK inlerine çifte hava harekatı
Genelkurmay Başkanlığı, terör örgütü PKK’nın hem yurtiçindeki hem de Kuzey Irak’taki kamplarına iki ayrı hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada operasyonlarla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“22 Mart 2016 tarihinde saat 14.15-14.30 saatleri arasında Şemdinli kırsalında tespit edilen BTÖ'ye ait barınak ve sığınaklara hava harekatı düzenlenmiş ve hedefler imha edilmiştir. 23 Mart 2016 tarihinde 01.15-02.30 saatleri arasında Irak kuzeyinde yapılan keşifler neticesinde, Hakurk bölgesinde tespit edilen hedeflere (mühimmat deposu, korugan ve sığınaklar) 13 adet Hava Aracı (F-16, F-4 2020 ve Havadan İkmal uçağı dahil) ile hava harekatı düzenlenmiş; tespit edilen hedefler tam isabetle imha edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.