PKK inlerine çifte hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığı, terör örgütü PKK’nın hem yurtiçindeki hem de Kuzey Irak’taki kamplarına iki ayrı hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada operasyonlarla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“22 Mart 2016 tarihinde saat 14.15-14.30 saatleri arasında Şemdinli kırsalında tespit edilen BTÖ'ye ait barınak ve sığınaklara hava harekatı düzenlenmiş ve hedefler imha edilmiştir. 23 Mart 2016 tarihinde 01.15-02.30 saatleri arasında Irak kuzeyinde yapılan keşifler neticesinde, Hakurk bölgesinde tespit edilen hedeflere (mühimmat deposu, korugan ve sığınaklar) 13 adet Hava Aracı (F-16, F-4 2020 ve Havadan İkmal uçağı dahil) ile hava harekatı düzenlenmiş; tespit edilen hedefler tam isabetle imha edilmiştir.