PKK'lı teröristlerin alçak taktiği

Mardin’in Nusaybin ilçesinde operasyonları sürdüren güvenlik güçleri önceki gün Dicle Mahallesi Akay Sokak’ta bir binaya girdi. PKK’lı teröristler tuzakladığı patlayıcıyı uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. 5 asker ve 1 özel harekât polisi şehit düştü. Güvenlik birimleri yaptıkları araştırmada PKK’nın yeni tuzaklama taktiğini tespit etti. Yapılan inceleme sonucu binadaki patlamanın kolon diplerine bırakılan el yapımı patlayıcıdan (EYP) değil, duvarların içine saklanmış EYP’lerden kaynaklandığı anlaşıldı.

UZAKTAN İMHA EDİLECEK

PKK’lı teröristlerin binanın bazı iç duvarlarında sıvaları kazıyıp biriketlerin içine EYP tuzakladıkları ve daha sonra duvarı yeniden sıvayarak kapadıkları belirlendi. Binanın içine giren güvenlik güçleri duvar içlerine gizlenmiş EYP’leri fark edemedi. Teröristlerin uzaktan kumandayla patlatması ve binanın çökmesi sonucu 5 asker ve bir polis enkazın altında kalarak şehit düştü. Güvenlik yetkilileri PKK’nın bu yeni taktiği karşısında çalışmaların daha hassas götürüleceğini, duvarların içine EYP yerleştirilmiş olması ihtimali nedeniyle bundan böyle şüpheli binaların uzaktan imha edilmelesinin gündeme geleceğini söyledi. Yetkililer binaların imhasından önce boşaltılması için gereken anonsların yapılacağını ifade etti.

MAYIN PATLATILDI, 5 YARALI

Bu arada Nusaybin’de önceki akşam bir binanın üzerlerine yıkılması sonucu 6 güvenlik görevlisinin şehit olmasının ardından önceki gece saat 22.00 sıralarında da teröristler Fırat Mahallesi’nde yola döşedikleri mayının patlattı. Patlama sonucu yaralanan 5 güvenlik görevlisi, Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hakkari Yüksekova’da ise süren operasyon kapsamında, güvenlik güçleri Eski Kışla Mahallesi’nde teröristlerin depo olarak kullandıkları bir evi tespit etti. Evde, kutusu açılmamış RPG-7 mühimmatı ve 20 kilo el yapımı patlayıcı ile güçlendirilmiş bomba düzeneği belirlendi ve kontrollü olarak patlatıldı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma özel harekât taburu da PKK’lıların kış üslenmesinde kullandığı birçok sığınağı imha etti.

Güvenlik birimlerinin tespitlerine göre, teröristler binanın iç duvarlarında sıvaları kazıyıp biriketlerin içine patlayıcı tuzakladı. Ardından da duvarı yeniden sıvayarak kapattı. Güvenlik güçleri duvar içlerine gizlenmiş patlayıcıları fark edemedi. Teröristler patlayıcıları uzaktan kumanda ile infilak ettirdi.