PKK'lı teröristlerin telsizinden yalan isyanı

Kendi aralarındaki konuşmalarda iddiayı 'büyük bir yalan' olarak nitelendiren PKK'lı teröristler, "Bu adamlar yüzünden inandırıcılığımız kalmadı" diye yakındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'kimyasal silah kullanıldığı' iddiası, terör örgütü PKK'nın iki üst düzey yöneticisi arasında geçen telsiz konuşmalarına yansıdı."Ferho" telsiz çağrı adını kullanan üst düzey teröristle "Refik" telsiz çağrı adını kullanan diğer bir üst düzey teröristin arasında geçen görüşme şu şekilde:

"Ferho: Refik duyuyor musun?

Refik: Dinliyorum

Ferho: O kimyasal olayı büyük yalan. Şehadetler yalan. Heval bu yalanı atanlar sonunda gerçeğin ortaya çıkacağını düşünmüyor mu? Yardım edeyim derken içine ..çıyorlar. Abartının ötesinde bir durum. Kimse bize artık inanmıyor.

Refik: Niyet iyi ama dediğine katılıyorum. Yukarıdan da talimatlı değildir bu açıklama. (Kandil kast ediliyor)

Ferho: Bir tane şehit var ormanlık alanda, onun dışında ciddi bir şey yok. Düşman bu dört yoldan üçgen binaya doğru ilerlemeye çalışmış. Bu Güngör ile Cumhuriyet'te (cadde isimleri) çok yoğun düşman baskısı var, ateş yoğun, nefes alamıyorlarmış. Yüksekova'yı ana yolun geçtiği yerden ikiye bölmüş düşman, çok akıllıca. İrtibat kesik, takviye alamıyorlar birbirlerinden.

Refik: En kilit ve hassa noktamız Yüksekova. Çok kötü oldu. Buraya bu kadar kısa zamanda sıra gelmez diyorlardı. Sur iyi direndi diğerleri tamamen çöktü.

Ferho: Şerefsizler çoğu teslim oldu veya kaçtı. Ölenler de beklediğimiz gibi direnemedi. Kırsal olmasa bunların ömrü iki gündü sana söyleyeyim.

Refik: Bu kimyasal yalanı ters tepti, haklısın. Hemen görüşelim, yukarı talimatlandırmadan kendi başlarına iş yapmasınlar. Önüne gelen konuşuyor.

Ferho: Büyük çağrıyı kullanacağım, söylerim o zaman, haklısın".