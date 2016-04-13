PKK'nın cansız manken taktiği

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, operasyonlar sırasında bazı teröristler ilçeyi terk ederek kırsala kaçmaya çalışırken, etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı düzeneği ve güvenlik güçlerini şaşırtmak amacıyla hazırlanmış cansız mankenler bulundu.

Operasyon sonrası çekilen fotoğraflarda teröristlerin silahla ateş etmek için vatandaşların evlerini delik deşik ettiği, hemen hemen her yere patlayıcı tuzakları hazırladığı görülüyor.

Güvenlik güçleri, vatandaşların yerlerine geri dönmesi durumunda tespit edilemeyen el yapımı patlayıcılardan zarar görmemesi için ilçeyi adeta santim santim temizliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütüne karşı sürdürülen operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi. Teröristlerin, askere tuzak kurmak için hazırladığı canlı mankenler de görüntülendi.