PKK'nın lider kadrosu yaralandı

Müşterek analizle ve ani şekilde yapılan operasyonla lider kadronun yaralandığı da ortaya çıktı

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonların başarısının sırrı 'müşterek analiz' oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın sınır ötesi operasyonları için Kara Kuvvetleri, istihbarat teşkilatları ve jandarmanın arazideki bilgileri müşterek olarak değerlendirmeye başlandı. Askeri yetkililer teknolojiden de yararlanarak arazideki bilgilerini birleştirdi. Sınır ötesi operasyon öncesinde müşterek olarak birlikte arazideki verilerle birlikte matematik hesabı yapıldı. Hedefler santim santim hesaplandı. Bu da başarıyı beraberinde getirdi.





KARADAKİ İSTİHBARAT İLE HAVADAKİ İSTİHBARAT BİRLEŞTİRİLİYOR

Müşterek analiz merkezinde karadaki istihbarat ile havadan alınan istihbarat birleştiriliyor. Havadan insansız hava araçları ve keşif uçaklarının aldığı görüntüler ile araziden alınan istihbarat birleştirilince ortaya kesin koordinatlar çıkıyor.





HAVA HAREKATINDA LİDER KADRO YARALANDI

Müşterek analizle ve ani şekilde yapılan operasyonla lider kadronun yaralandığı da ortaya çıktı. Yakın zamana kadar Türkiye'nin sınır ötesi gerçekleştirdiği operasyonlar Güneydoğu'da bulunan bir Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan savaş uçakları ile gerçekleştiriliyordu. Ancak bu üssün şehir merkezine yakın olması nedeniyle buradan kalkan uçakların istihbaratı terör örgütüne ulaşıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri de operasyonlarda üs çeşitlemesi yapmış sınır ötesi operasyonlara bölgede bulunan diğer Jet üs Komutanlıklarından uçak kaldırmak suretiyle icra etmeye başlamıştır.

Sabit ve sürekli olarak kullanılan bir hava üssünden uçakların kalkması sonrasında Kandil'e terör örgütü bağlantılı kişiler tarafından haber uçuruluyordu. Bu bilgi sonrasında da Türk Hava Kuvvetleri'nin sivillere saldırmayacağını bilen terör örgütünün lider kadrosu yakınlarda bulunan köylere gidiyordu.

Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği operasyonların detayları bilinmediği için operasyonlar yapıldığında 'gene dağ-taş bombalanmış' yorumları yapılırdı. Operasyonlar sonrasında ortaya çıkan ölü terörist sayısı da inanılmaz gelirdi. Ancak detayların ortaya çıkmasının ardından da TSK'nın operasyonlarında dağı-taşı vurmadığı da bir kez daha netleşmiş oldu.

TİTİZ DEĞERLENDİRME

Kaynaklar, hava taarruzları sonucunda da bölgede hedef sonu değerlendirmesinin çok titiz bir şekilde yapıldığına işaret ederek, "Teröristlere ve yaşadıkları yerlere verilen hasar ve zayiat büyük bir doğrulukla tespit edilebiliyor. Bazı yorumlarda 'abartılıyor' ifadesi de kesinlikle doğruyu yansıtmıyor" değerlendirmesini yaptı. Hedeflerin isabeti konusunda hiçbir abartıya gidilmediğinin altını çizen askeri kaynaklar, "Bu tespitte İHA'ların görüntüleri, bölgedeki istihbarat elemanları ve güvenilir bölge kaynaklarından alınan bilgiler analiz edilmekte ve teyitli sonuçlar kamuoyuna duyuruluyor" ifadesini kullandılar.