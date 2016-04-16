PKK'nın o stratejisi çjktü

ŞEHİR SAVAŞI STRATEJİSİ ÇÖKTÜ



Şehir savaşında başarısız olan terör örgütü PKK, gönderdiği teröristleri kırsal alana çekmeye başladı. PKK'nın Cizre ilçesinde başlattığı Sur ve Silopi ilçeleriyle sürdürmeye çalıştığı kıra dayalı şehir savaşı stratejisi çöktü. Bu tespit teslim olan terörist ifadeleri, telsiz ve telefon dinlemeleriyle toplanan istihbarat raporlarına dayanıyor.

İLÇELERE GÖNDERİLEN TERÖRİSTLER GERİ ÇEKİLİYOR

Buna göre örgüt büyük kayıplarına neden olan halk desteği bir yana halkın tepkisiyle sonuçlanan yöntemi terk etmeye karar verdi. Bu yöntemin başarısızlığını yerel örgütlenmelere yıkmaya çalışan üst yönetim ilçelere gönderdiği teröristleri geri çekmeye başladı.

BAYIK'IN ADAMI TESLİM OLDU

Yüksekova'ya iletilen "geri çekilin" talimatının ardından teslim olmalar başladı. Cemil Bayık tarafından Yüksekova'ya gönderilen yönetici düzeydeki bir terörist beraberinde getirdiği 6 teröristle birlikte teslim oldu. CNNTÜRK

PKK'nın Cizre'de başlattığı Sur ve Silopi ilçeleriyle sürdürmeye çalıştığı şehir savaşı stratejisi çöktü.Terör örgütü, Cizre ilçesiyle başlayan şehir savaşı stratejisindeki yenilgiyi kabul etti, kırsaldan gönderilen teröristler Kandil'in talimatıyla geri çekiliyor. Tespit, güvenlik güçlerinin istihbarat raporlarından.