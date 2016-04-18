PKK'nın üst düzey yöneticisi öldürüldü

Terör örgütü PKK çizgisinde yayın yapan internet sitelerinde yeralan açıklamalara göre, Aralık 2015 tarihinde Türk savaş uçaklarının Kuzey Irak’ta örgüt denetiminde bulunan kamplara düzenlediği hava operasyonunda Vedat Yoldaş, Muhtesim Özdoğan, Adem Atis ve Cahit Yüksel adlı örgüt mensuplarının öldüğü belirtildi.

PKK’nın isimlerini açıkladığı 4 kişi arasında bulunan ’Hakkı Amed’ kod adlı Vedat Yoldaş’ın 1992 yılında yakalandığı ve İskenderun cezaevinde iken 1997 yılı Mart ayında 20 mahkum ile kazdıkları tünelden kaçtığı belirtildi. Örgütün üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen Vedat Yoldaş’ın 19 yıldır dağda olduğu kaydedildi.

ÖLENLERDEN BİRİ ’TURUNCU’ LİSTEDE

Türk Savaş uçaklarının Aralık ayında Kuzey Irak’taki PKK kamplarına düzenlediği hava operasyonunda öldüğü açıklanan ’Serhat’ kod adlı Cahit Yüksel’in ise, İçişleri Bakanlığı’nın, ’Aranan teröristler’ kataloğundaki ’turuncu’ listede olduğu ortaya çıktı. Bitlis doğumlu olan Cahit Yüksel’in 1996 ve 1999 yıllarında iki kez PKK’ya katılmak isterken yakalandığı ve 2005 yılında cezaevinden çıktıktan sonra örgüte katıldığı ve daha sonra üst düzey sorumluluğa getirildiği belirtildi.

Türk Savaş uçaklarının geçen Aralık ayında Kuzey Irak’a yaptığı hava harekatında PKK’nın üst düzey yöneticisi ile İçişleri Bakanlığı’nın ’Turuncu’ liste ile aradığı bir örgüt mensubunun da bulunduğu 4 teröristin öldüğü, 4 ay sonra açıklandı. Operasyonda öldüğü açıklanan örgütün üst düzey yöneticilerinden ’Hakkı Amed’ kod adlı Vedat Yoldaş’ın 1997 yılında İskenderun cezaevinden 20 mahkum ile firar ettiği ortaya çıktı.