PKK'nın yeni taktiği beton bariyer

Sur ve Cizre’deki operasyonlarda büyük darbe yiyen PKK, Nusaybin’de farklı taktiklere yöneldi. 2 metre yüksekliğindeki beton bariyerler zırhlı araçları yavaşlatıyor. Kamışlı’nın karşısındaki Nusaybin’e, PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’den de daha kolay destek geliyor.

Güvenlik kaynakları, Mardin Nusaybin’de terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyonların diğer bölgelere göre daha ağır gitmesinin arkasında, terör örgütünün yeni taktikleri olduğunu söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Emniyet güçleri, örgütün yeni taktiklerine yeni yöntemlerle karşılık vererek operasyonu sürdürüyor. PKK’nın, Nusaybin’deki yeni taktiklerinden biri de beton bariyeler.

Hürriyet'in haberine göre; Özellikle Suriye sınırı yakınındaki mahallelerde 2 metre yüksekliğinde, 1.5 metre genişliğindeki beton bariyerler zırhlı araçların ilerleyişini durduruyor. Geçmişte bina inşaatı süsü verilerek oldukça güçlü inşa edilmiş bu bariyerlerin ortadan kaldırılması zaman alıyor. Hendeklerin, tankların bile geçişini engelleyecek şekilde geniş ve derin kazılmış olması da operasyonları yavaşlatan bir başka neden.

DAHA ÇOK TUZAKLAMA

Sur ve Cizre’de ağır yenilgi alan PKK, Nusaybin’de daha fazla ve daha farklı (çaydanlık, parke taşı gibi) el yapımı patlayıcılarla (EYP) tuzaklama yapıyor. Bu nedenle güvenlik birimleri, kendileri ve halkın güvenliği için daha titiz çalışma yürütüyor. Nusaybin, Kamışlı’nın karşısında olduğu için PKK, Suriye kolu PYD’nin silahlı gücü YPG’den diğer bölgelere göre daha rahat destek alabiliyor. Sur ve Cizre’deki operasyonlardan deneyimler kazanan PKK’nın Nusaybin’e dağ kadrosundan daha fazla terörist geçirdiği de alınan istihbaratlar arasında.

‘TESLİM OL’ ANONSLARI

Nusaybin’de 14 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından başlayan operasyonla birlikte güvenlik güçleri, bölgede sivillerin kalmış olabileceği ihtimaline karşı 7-8 noktadan anonslar yapıyor. Anonslarda teröristler de teslim olmaya çağırılıyor. Ancak anonslara ateşle karşılık veren teröristlerle sık sık sıcak temas yaşanıyor.

PKK Nusaybin'de farklı bir taktik kullanıyor. 2 metre yüksekliğindeki beton bariyerler yapan PKK'lı teröristler zırhlı araçları bu şekilde engelliyor. Öte yandan Nusaybin'de PKK, Suriye kolu YPG'den de daha kolay destek alıyor.