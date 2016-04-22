PKK, Ramazan ayını bekliyor

Milat gazetesi, PKK'nın Ramazan ayında tek taraflı olarak ateşkes ilan edeceğini öne sürdü. "PKK'nın yeni oyunu" başlığıyla yayımlanan haberde, "PKK’nın ve HDP’nin çukur taktiğini Kürtler tarafından desteklemeyince, TSK’nın operasyonları karşısında eriyen PKK’nın kurtuluşu ramazan ayında bulduğunu belirten Çocuklarımızı Geri Verin Derneği (ÇOGEV) Başkanı Galip İlhaner, 'Barış sürecini bitiren PKK’nın, çukur savaşlarını ve özyönetim ilanlarını da desteklemeyen Kürtler, PKK'yı büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. PKK yeniden toparlanmak ve Kürtlerin tamamen nefretini kazanmamak için ramazan ayını bahane ederek tek taraflı çatışmasızlık ilan etmeye hazırlanıyor' dedi" ifadeleri kullanıldı.

Enes Babacan'ın imzasıyla yayımlanan (22 Nisan 2016) haber şöyle: "Kürtlerin yaşadığı şehir ve ilçelerde PKK'nın giriştiği çukur savaşlarını ve eş zamanlı olarak HDP'nin çukur siyasetini n Kürt halkı tarafından desteklenmediğini belirten İlhaner, PKK'nın halkından tamamen kopuk ve marjinalleşme tehlikesine karşı ramazan ayını bahane ederek tek taraflı bir çatışmasızlık ilan etmeye hazırlandığını belirtti.

PKK'nın halkından tamamen kopuk ve marjinalleşme tehlikesine karşı ramazan ayını bahane ederek tek taraflı bir çatışmasızlık ilan etmeye hazırlandığı iddia edildi.