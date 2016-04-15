PKK'ya hava harekatı yapıldı

Diyarbakır Valiliği tarafından Silvan İlçesi'nin kırsal kesimindeki Ergeçidi Mahallesi, Üçdirek Mahallesi, Erkenciler Mahallesi, Dolapdere Mahallesi'nde dün saat 18.30 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada bu mahalleler arasında kalan bölgede PKK'ya yönelik operasyon düzenleneceği açıklandı. Valiliğin açıklama yapmasından sonra bölgede tespit edilen PKK hedeflerine dün akşam saatlerinde F-16 savaş uçaklarının katıldığı hava harekatı düzenlendi. Hava harekatında PKK'ya ait hedefler imha edildi.

Hava harekatının ardından bölgede PKK'lı teröristlerin tespit edilmesinin ardından bu kez taarruz helikopterlerinin katıldığı hava destekli operasyon düzenlendi. Taarruz helikopterleri, PKK'lı teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına aldı. Bölgedeki güvenlik kaynakları ilk tespitlere göre 8 PKK'lının etkisiz hale getirildiği açıkladı. Bölgedeki hava destekli operasyonu bir vatandaş cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal paylaşım hesabından paylaştı.

PKK hedeflerinin imha edilmesinin ardından bölgede tespit edilen PKK'lı teröristler için taarruz helikopterlerinin katıldığı hava destekli operasyon düzenlendi. Bölgedeki güvenlik kaynakları ilk tespitlere göre 8 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini belirtti.