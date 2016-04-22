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PKK'yı yenilgiye uğratan 3 talimat

Emniyet Genel Müdürü Lekesiz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK terörünü yenilgiye uğratan 3 kritik talimatı açıklandı.

PKK'yı yenilgiye uğratan 3 talimat
Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, terörle mücadele sürecinde atılan adımlara dair resmi Twitter hesabı üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

Bölgede PKK'ya karşı operasyonlara başlandığında yaşanan gelişmeleri aktaran Lekesiz, teşkilat mensuplarına verilen ve zaman zaman da yinelenen 3 önemli talimatı açıkladı.

İşte Lekesiz'in açıkladığı 3 madde:

"1- Verilen mücadelede hukuk sınırları içinde kalmaya özen gösterilmesi. Bu konuda her bir personelimiz azamî derecede özen gösterdi.

2- Teröristle sade vatandaşın ayrılması. Kahramanlarımz, ŞEHİT VEYA GÂZİ OLMA PAHASINA DA OLSA, bu ayrıma büyük bir hassasiyet gösterdiler.

3- Asker, jandarma & köy korucu ile uyum ve dayanışma içinde hareket edilmesi. Güvenlik görevlilerimiz et ve tırnak gibi mücadele sergilediler.
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