Polis merkezinde cinayet

Geri gönderme merkezine teslim edilmek üzere Aksaray'daki Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi'nin nezaret katında bekletilen Sudan uyruklu kişi ile iki kişi arasında kavga çıktı.

Kavga sonrası polis merkezine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kavgaya karışan Sudan uyruklu kişiyle kavgayı ayırmaya çalışan bir kişiyi yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kavgaya karışan diğer bir kişinin ise polis merkezinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLEN KİŞİNİN CENAZESİ POLİS MERKEZİNDEN ÇIKARILDI

Polis Merkezi'ndeki olay yeri inceleme işlemi tamamlandı. 4 saat süren incelemenin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın detaylarıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Fatih'te, Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi nezarethanesindeki şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.