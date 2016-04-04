Polise pusu kuran o hainden kan donduran itiraf

Diyarbakır’da polis servis aracının geçişi sırasında yol kenarına park edilen bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi sonucu 7 polis şehit olmuş, 13’ü polis, 14’ü sivil 27 kişi de yaralanmıştı. Saldırıda kullanılan bomba yüklü aracı polis servis güzergâhına park eden Abdurrahman Ç. isimli terörist Kocaköy ilçesinde yakalandı.

300 kilo bombayla saldırıyı gerçekleştiren teröristin ifadesinin alınmasıyla birlikte saldırının ayrıntıları da netleşmeye başladı. Yalnız olmadığı anlaşılan teröristin aracı oraya kendisinin koyduğunu kabul ettiği fakat tehdit zoruyla bunu yaptığını söylediği öğrenildi. Saldırı öncesi iki adet araç kiraladıklarını belirten terörist Ç., Mahsun kod adlı bir başka teröristin ‘aracı söylediğim yere götür, park et ve git” dediğini anlattı. Aracı uzaktan kumandayla kendisinin değil, diğer teröristin patlattığını söyleyen terörist Ç, aracı park ettikten sonra Kocaköy ilçesinde bulunan kız kardeşine saklanmak için geldiğini ve burada birkaç gün kaldıktan sonra gideceğini söylediği belirlendi.

11 KİŞİ GÖZALTINDA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağlar ilçesinde bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısıyla ilgili gözaltı sayısının 11’e yükseldiğini duyurdu. Açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2016/10004 numaralı soruşturma kapsamında, 7 polis memurumuzun şehit olduğu olayla ilgili 11 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam etmektedir. Olay sonrasında kullanıldığı değerlendirilen bir araç İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yakalanmıştır. Olay kapsamında yapılan ev aramalarında örgütsel dokümanlar ele geçirilerek emniyet görevlilerince muhafaza altına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2016 / 10004 numaralı soruşturma titizlikle çok yönlü olarak devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği, kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.