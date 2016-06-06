Pulları yürüten memuru Yargıtay kurtardı

İzmir’deki bir mahkemenin kaleminde pulların kaybolduğu anlaşıldı. Hâkim, zabıt kâtiplerinin olduğu odaya gizli kamera yerleştirdi. Pulları, yazı işleri müdürü Z. Ü. T.’nin aldığı, gizli kamera ile tespit edildi. Müdüre hapis cezası verildi. Yargıtay, ‘Gizli kamera ile elde edilen delil yasadışı’ diyerek cezayı bozdu; müdür beraat etti. Danıştay, da aynı gerekçeyle, memuriyetten atılan müdür T’nin göreve dönmesinin yolunu açtı.



Hürriyet Gazetesi'nden Dinçer Gökçe'nin haberine göre; olay 5 yıl önce İzmir 8. İş Mahkemesinde yaşandı. Mahkemenin verdiği ara kararların yerine getirilmesi için taraflardan alınan pullar zabıt kâtiplerinin odasında tutuluyordu. Ancak biz süre sonra, pulların azaldığı anlaşıldı. Pulların nasıl ortadan kaybolduğu konuşulurken, mahkeme personeli, hâkim izniyle, zabıt kâtiplerinin olduğu odaya gizli kamera yerleştirildi.



MÜDÜR KAMERAYA YAKALANDI

25 Nisan 2011 günü, öğlen arasının verildiği bir sırada, gizli kameranın kapsama alanına mahkemenin yazı işleri müdürü Z. Ü. T. girdi. Müdürün, zabıt kâtibinin klavyesinin altındaki pulları alarak odasına götürdüğü kameraya yansıdı.



2 YIL 7 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Bu görüntü, hâkim ve zabıt kâtibi imzası ile tutanak altına alındı. Müdür T. hakkında disiplin soruşturması açıldı; hakkında İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, müdür T.’ye, zimmet suçu işlediği gerekçesi ile 2 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Yazı işleri müdürü bu kararı temyiz etti.



YARGITAY: YASADIŞI DELİL ELDE EDİLDİ

Temyiz incelemesini Yargıtay 5. Ceza Dairesi yaptı. Daire, gizli kamera ile elde edilen delilin yasadışı olduğuna hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu. Dosyaya yeniden bakan İzmir’deki mahkeme kararında direndi. Bu karar da Yargıtay’a gitti ve yerel mahkeme kararı bozuldu. Yazı işleri müdürü T. berata etti.



MEMURİYETTEN DE ATILDI

Yazı işleri müdürü T. hakkında ceza davasının yanı sıra bir de memuriyeti ile ilgili süreç işletildi. Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu 12 Nisan 2012’de, müdürün işlediği zimmet nedeni ile memuriyetten çıkarılması yönünde karar verdi.

Yazı işleri müdürü bu işlemin iptali için İzmir 2. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. İdare mahkemesi, zimmet suçunun sabit olduğuna hükmederek davanın reddine karar verdi.



DANIŞTAY DA ‘GİZLİ KAMERA İLE OLMAZ’ DEDİ

Müdür T. bu kararı da Danıştay’a taşıdı. Temyiz incelemesini Danıştay Onikinci Dairesi yaptı. Daire, idare mahkemesi kararının hukuka uygun olduğuna hükmederek, kararı onadı. Müdür, bu kez karar düzeltme başvurusunda bulundu. Bu kez dosyaya Danıştay 16. Daire Başkanlığı yaptı. Daire, gizli kamera yerleştirilerek elde edilen kararın yasaya aykırı olduğuna işaret etti. Daire’nin kararında, Yargıtay’ın bu yönde verdiği karara işaret edildi. Kararda, delil elde edilmesi için, gizli kamera yerleştirmek dışında bir işlemin yapılmadığına dikkat çekildi. Daire, İzmir 2. İdare Mahkemsi’nin verdiği kararı oy çokluğu ile bozdu. Böylece, yazı işlerinin memuriyetten atılmasına ilişkin karar da Danıştay’dan dönmüş oldu.