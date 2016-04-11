PYD'nin talebine Esad'dan sert yanıt

Türk güvenlik birimlerinin Suriye’deki son gelişmelerle ilgili hazırladığı ayrıntılı raporda, PYD’nin rejim güçleriyle yaptığı görüşmelerde Suriye ordusuna ait asker ve istihbarat birimlerinin Haseke ve Kamışlı’dan çıkmasını istediği belirtildi. Ancak Şam yönetimi, PYD’nin bu talebini geri çevirdi.

VALİ İLE GÖRÜŞME

Rapora göre geçen mart ayında PYD’nin üst düzey yöneticilerinden Aldar Halil, Haseke Valisi Muhammed Zaal Ali ile görüşerek, PYD’nin askeri kanat sorumlusu Ferhat Abdi Şahin’in, “Suriye rejimi askeri ve istihbarat unsurları Haseke ve Kamışlı’dan en geç 7 Nisan’da ayrılsın. Aksi takdirde bu güçler zorla çıkarılacaktır” mesajını içeren mektubunu iletti. Haseke Valisi bu talebi geri çevirerek, PYD’nin silahlı gücü YPG tarafından oluşturulmuş kontrol noktalarının kaldırılmasını istedi.

‘BOMBALARIZ’ TEHDİDİ

Gerilimin artması üzerine PYD’liler ile Suriye Ordusu Haseke Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Muhammed arasında 3 Nisan’da Kamışlı Havalimanı’nda bir görüşme daha yapıldı. Suriyeli komutan bu görüşmede, “Haseke ve Kamışlı’da rejim güçlerine saldırı olması halinde, Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların Cezire Kantonu’na yoğun bombardıman başlatacağı” uyarısında bulundu. Esad rejiminin bu tehdidi üzerine PYD, Haseke ve Kamışlı’dan rejime bağlı asker ve istihbarat unsurlarının geri çekilmesi talebinden vazgeçti.