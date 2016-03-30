'PYD yüzünden küsecek değiliz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Amerika arasında PYD konusundaki görüş ayrılığına ilişkin olarak, “Onlar farklı düşünüyor biz farklı düşünüyoruz diye küsecek değiliz” dedi.

Amerika’nın Sesi radyosuna özel demeç veren Çavuşoğlu, Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin son dönemde bozulduğu yönündeki haberleri reddederek, iki müttefik arasında bazı konularda farklı düşünmenin normal bir süreç olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, “Biz önemli iki ortağız ve ortak hedeflerimiz var. Ama bazen değişik konularda farklı düşünebiliyoruz, bu düşüncemizi de açıkça söylediğimiz zaman sanki iki ülke arasında problem var gibi (algılanıyor). Hiçbir iki ülke her konuda yüzde yüz hemfikir olamaz. Mesela PYD konusunda onlar farklı düşünüyor biz farklı düşünüyoruz, ama burada farklı düşünüyoruz diye küsecek değiliz” diye konuştu.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Niye farklı düşündüğümüz konusunda birbirimizi ikna etmemiz lazım ki bizim elimizde deliller var. PYD/YPG ile PKK'nın hiçbir farkının olmadığına dair belgeleri, bilgileri veriyoruz, arazide onlarla beraber istihbaratların yine birlikte çalışmaları var. Dolayısıyla burada farklı düşündük diye ilişkiler bozuldu diye böyle haber yapmak ya da yaygara yapmak doğru değil. Bunu çok seviyoruz, burada da Türkiye'de de bunu yapanlar var. Dolayısıyla Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerde bir bozulma yok, tam tersi stratejik ortaklığımız bugünlerde daha da önem arz ediyor ki, biraz önce (konferansta) bahsettiğim konularda mesafe kat edelim. Bölgemize ve önemli sorunların çözümüne yardımcı olalım.”

KERRY TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMEYİ PLANLIYOR

Çavuşoğlu, dün bir araya geldiği Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Türkiye’yi ziyaret etmeyi planladığını da açıkladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kerry ile görüşmesinde hangi konuları ele aldıklarına dair bir soruyu şöyle yanıtladı:

“Tabi Amerika ile bir araya gelince özellikle var olan ciddi sorunları görüşüyoruz ve Suriye konusunda da kritik bir aşamadayız. Geçici ateşkesle çatışmaların durdurulması sağlandı ve insani yardımları ulaştırmak konusunda bazı olumlu gelişmeler var, ama daha da önemlisi doğrudan olmasa bile Cenevre'de müzakerelerin ikinci tur başladı, şimdi ara verildi üçüncü tura geçilecek. Bir taraftan siyasi bir çözüm için çaba sarf ederken diğer taraftan terör örgütleriyle mücadele, özellikle DAEŞ gibi, Irak ve Suriye'nin topraklarını işgal eden terör örgütüyle mücadeleyi nasıl yapabiliriz, nasıl daha etkili yapabiliriz, arazideki güçlerle nasıl işbirliği yapabiliriz, bunları konuştuk ve önümüzdeki günlerde askeri makamlar arasında da yine görüşmeler devam edecek.”

Çavuşoğlu, Irak ve Libya’daki durum, AB ve göç konusu da dahil tüm bölgesel konuları değerlendirdiklerini, iki müttefik ülke olarak NATO ve diğer alanlardaki işbirliklerinin yanında ikili konuları da görüştüklerini aktardı.

Kerry ile önümüzdeki süreçte tekrar bir araya gelme yönünde teyitleştiklerini de ifade eden Çavuşoğlu, en son 2014’te Türkiye’ye gelen Kerry’nin yine Türkiye’yi ziyaret etmeyi planladığını bildirdi.