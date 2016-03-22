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Reza Zarrab'tan ABD'de flaş başvuru!

Reza Zarrab, kefaletle serbest kalmak için başvurdu. Şarkıcı eşi Ebru Gündeş ve kızı ile ABD'ye giriş yapmak isterken, Miami Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra, kara para aklama, dolandırıcılık ve İran'a uygulanan yaptırımları delme suçlamaları ile çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Reza Zarrab'ın kefaletle serbest kalmak için girişimde bulunduğu belirtildi.

Reza Zarrab'tan ABD'de flaş başvuru!
New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara'nın ofisinden alınan bilgiye göre, Zarrab'ın 'kefaletle serbest bırakılma' talebi Miami Federal Mahkemesi tarafından 4 Nisan'da görüşülmeye başlanacak. 
Zarrab'ın New York'a ne zaman nakledileceği burada verilecek kararın ardından belli olacak. Bu süre zarfında Reza Sarraf, Miami Federal Hapishanesi'ndeki tutukluluğu sürecek.

Cumartesi günü Miami Havaalanı'nda gözaltına alınan Zarrab, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ihlal ederek ABD'yi dolandırmak, İran kurumları adına yüz milyonlarca dolar değerinde işlemlerde bulunmak ve  bu işlemlerle kara para aklamakla suçlanıyor. New York Güney Bölge Mahkemesi'nde açılan davada Zarrab'ın yanı sıra ismi geçen diğer iki zanlı Kamelia Jamshidy (29) ve Hoşsein Najafzadeh (65) işe hala aranıyor. Bölge savcılığı Zarrab ve arkadaşları için 75 yıl hapis cezası istiyor.

Dış başın Reza Zarrab’ı böyle gördü
Dış başın Reza Zarrab’ı böyle gördü
Gözaltına alınırken Ebru Gündeş yanında mıydı?
Gözaltına alınırken Ebru Gündeş yanında mıydı?
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52/1Afyonlu 10 ay önce

ALLAHcc İŞİNE BAK TÜRKYARĞISININ YAPAMADIĞINI ABD YAPIYOR?TAKDİRİ İLAHİ İŞALLAH BÜLBÜL GİBİ KONUŞURDA BURADEKİLERİN FOYALARIDA ÇIKAR ÇIKAÇAK İŞALLAH BU AKP LİLER HZ.MEHDİ AS. ÇIKINÇAYA KADAR ÇALAÇAKLAR ÇALIN BAKLIM GEL HZ.MEHDİ AS. GEL

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