Reza Zarrab'tan ABD'de flaş başvuru!

Zarrab'ın New York'a ne zaman nakledileceği burada verilecek kararın ardından belli olacak. Bu süre zarfında Reza Sarraf, Miami Federal Hapishanesi'ndeki tutukluluğu sürecek.

Cumartesi günü Miami Havaalanı'nda gözaltına alınan Zarrab, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ihlal ederek ABD'yi dolandırmak, İran kurumları adına yüz milyonlarca dolar değerinde işlemlerde bulunmak ve bu işlemlerle kara para aklamakla suçlanıyor. New York Güney Bölge Mahkemesi'nde açılan davada Zarrab'ın yanı sıra ismi geçen diğer iki zanlı Kamelia Jamshidy (29) ve Hoşsein Najafzadeh (65) işe hala aranıyor. Bölge savcılığı Zarrab ve arkadaşları için 75 yıl hapis cezası istiyor.

New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara'nın ofisinden alınan bilgiye göre, Zarrab'ın 'kefaletle serbest bırakılma' talebi Miami Federal Mahkemesi tarafından 4 Nisan'da görüşülmeye başlanacak.