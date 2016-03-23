Reza Zarrab’ı tutuklayan savcı Bharara kim?

AMERİKAN dizilerinden aşinayız, büyük şirketleri dize getiren başarılı savcılara. Özel hukuk büroları önüne milyonları dökse kamu yararı ağır basar savcılık makamını terketmez. İşte Reza Zarrab’ı (Rıza Sarraf) Miami’de tutuklayan savcı Preet Bharara tam da bu Hollywood savcılarından. Öyle ki onun 2008 krizinden sonra büyük yatırım bankalarına açtığı davalar ve kazandığı başarılardan esinlenerek yaratılan Chuck Rhoades adlı savcının başrolde olduğu Billions (Milyarlar) diye bir de dizi çekiliyor. Ünlü İtalyan asıllı Amerikalı aktör Paul Giamatti’nin canlandırdığı Rhoades de tıpkı Bharara gibi Wall Street’teki oyunu durdurmaya yeminli.

Reza Zarrab ABD'de tutuklandı





MÜSLÜMAN BABALI EŞ

Savcı Bharara Zarrab’ı tutuklamasıyla beraber Türkiye’nin en merak edilen isimlerinden biri haline geldi. 1968 doğumlu, Hindistan asıllı bir Amerikalı olan Bharara Harvard mezunu, annesi bir Hindu, babası ise Sih. Bharara 2 yaşındayken ailesi herşeyi bırakıp ABD’ye taşınırlar. Doktor babası efsanevi şarkıcı Bruce Springsteen’in mahallesinde küçük bir muayenehane açar, Bharara 12 yaşına geldiğinde ABD vatandaşlığına kabul edilir. Bharara’nın kendi ailesi gibi eşinin ailesi de oldukça farklı. Eşi Dalya Bharara’nın da annesi Yahudi babası ise Müslüman. Bu farklılığı esprili şekilde şöyle anlatır: ““Dört farklı inanca mensup dört farklı aile- yarım yüzyıl önce hepsi de dinleri nedeniyle kaçmak zorunda kalmış. Karım Yom Kippur için veya kayınpederim Ramazan’da oruç tuttuğunda, ben tüm gün samosa (bir çeşit börek) ile tıkınıyorum.”





ABD'de tutuklanan Rıza Sarraf'ın avukatı Şeyda Yıldırım Hürriyet'e konuştu

KARA PAZARTESİ İLGİSİ

Başarılı geçen eğitimi onun yolunu önce Kolombiya Hukuk Fakültesi’ne ardından en ünlü üniversitelerin başında gelen Harvard’a çıkarır. Harvard’da 1987 yılında ikinci sınıfta okurken bir yandan da öğrencilerin radyo istasyonunda haber sunuculuğu yapar Bharara. 19 Ekim 1987 günü yayında Dow Jones’un yüzde 23 çakıldığına finansal piyasalar için ‘Kara Pazartesi’nin yaşanmasına tanıklık eder. Ve bu tanıklık sermaye piyasalarının iç yüzünü anlamak için Bharara’yı teşvik eden en önemli etken olur. İçeriden alınan bilgiler, spekülasyonlar, vahşice uygulanan serbest piyasa ekonomisi özel ilgi alanı olur ve uzmanlaşır Bharara. Bu uzmanlığı elbette 2008 krizi sonrasında peşine düştüğü kişiler için hiç de hayırlı olmaz. Savcılık kariyeri de başarılarla dolu. Bharara, ABD’de adını diplomatları, siyasileri ve 2008 küresel krizinin ardından 100’e yakın bankacıyı soruşturarak duyurdu. 2009’da New York savcısı olur ve 2011’de Moskova’da yaşayan ve ‘terörist gruplara silah satmak’ suçundan Interpol tarafından Tayland’da gözaltına alınan Viktor Bout adlı Rus vatandaşını New York’a getirtir. Bout yapılan yargılamanın ardından 25 yıl hapis cezasına çarptırılır. Bu sonuç Rusya ile ABD arasında küçük çaplı bir krize bile yol açar.

Dış basın, Zarrab’ın tutuklanmasını böyle gördü





WALL STREET ŞERİFİ

2008 krizi sonrası ise içeriden bilgi alınarak yapılan yasa dışı piyasa işlemlerinin peşine düşen Bharara finans şirketi Galleon Group’tan yöneticiler Raj Rajaratnam, Rajat Gupta ve Anil Kumar dahil 60 kişi hakkında dava açar. Rajaratnam 14 yıl hapis cezası alır, o dönem Bharara’nın soruşturma ekibi ilk kez telefon dinlemenin içerideki adamı bulmak için yaptıkları için şaşkındır. Bununla da sınırlı kalmaz Bharara JP Morgan, Bank of America ve Citigroup başta olmak üzere davalar açar ve 85 Wall Street davasını üst üste kazanır. Bu başarı ona Wall Street Şerifi ünvanını kazandırır. Dünyaca ünlü Time dergisi 2012’de savcıya “Wall Street’i suç üstü yakalayan adam” başlığıyla kapağında yer verir. ‘Sokak Savaşçısı’ başlığıyla verilen yazıda, “Savcı Preet Bharara şimdiden Wall Street’in önemli isimlerini saf dışı bıraktı. Daha yeni başlıyor” denilir.

MİLYONER KARDEŞ

BHARARA Ailesi’nin tek başarılı çocuğu Preet Bharara değildir, onun gibi hukuk fakültesinde okuyan kardeşi Vinnie Bharara ise farklı bir yol seçer. 2005 yılında diapers.com sitesini kurar ve internetten bebek bezi satmaya başlar. Öylesine başarılı olur ki bu site Amazon’un korkulu rüyası diye gazete manşetleri atılır. 2010 yılında ise Amazon daha fazla rekabet istemez ve tam 540 milyon dolar sayar Vinnie Bharara’ya ve bebek bezi sitesini satın alır.

BİR ÇOK ELEŞTİRİ

BHARARA’nın büyük başarı olarak nitelediği davalarda yasal sınırları zorladığı ve hatta kimi zaman aştığı da iddia edilir. Son olarak mart başında Bharara tarafından yargılanmış olan bir hedge fon yöneticisi David Ganek’in şikayeti mahkeme tarafından kabul edildi ve savcı Bharara’nın görevi kötüye kullanmak ve anayasal hakların ihlali suçlamalarıyla yargılanmasının önü açıldı. Haziran 2015’te de savcı Bharara, Reason (Akıl) dergisinin internet sitesinde yer alan 6 yorum nedeniyle dergi yönetimine mahkeme celbi göndermişti. Bharara’nın iddiası, sitedeki söz konusu yorumların bir yargıca yönelik tehditler içerdiği şeklindeydi. Savcı Bharara, yorumları yazan kişilerin bilgilerini dergi yönetiminden talep edip ve derginin konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapmasını da yasaklamıştı. Sitede yer alan yorumların gerçekten tehdit olarak algılanması, ABD basını tarafından uzun süre eleştirilmiş ve savcı Bharara, ifade özgürlüğünü hiçe saymakla suçlanmıştı.

Twitter takipçileri Türklerle uçtu

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