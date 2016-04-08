Rusya'dan Alparslan Çelik açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Çelik ile ilgili Türkiye'den bir talepte bulunduklarını, fakat Ankara'dan hâlâ yanıt alamadıklarını söyledi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre; Azeri Haqqin.az sitesine konuşan Zaharova, "Çelik tutuklandı. Ama yasa dışı silah taşıması nedeniyle. İddianamede Rus pilotunun öldürülmesi olayına bağlantılı olduğuyla ilgili hiçbir şey yok. Biz bu kişiyle (Çelik) ilgili Türkiye'den bir talepte bulunduk fakat hâlâ cevap alamadık" dedi.

Zaharova, ‘Türkiye ile ilişkileri düzeltmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna ise yanıt verdi: "Bugün Rus-Türk ilişkileri konusunda olanlar zor ve trajik. Fakat, kimsenin ilişkilerimizin kötüleşmesinde Rusya'nın suçu olduğunu düşündüğünü düşünmüyorum. Hâlâ Türkiye'nin sorunun çözümünde katkısı olacak bir adımın attığını görmedik."

"AZERİ UÇAĞINI DÜŞÜRSELERDİ..."

Türkiye ile ilişkilerin kötüleşmesi için Moskova'nın hiçbir eylemde bulunmadığını öne süren Zaharova, "Rusya Türkiye'yi rahatsız eden konulara her zaman dikkatli yaklaştı. Biz Suriye konusu gibi ciddi fikir ayrılıklarının yaşandığı konularda Türkiye ile pozisyonlarımızı yaklaştırmaya çalıştık. Bunu kapalı kapılar arkasında yaptık, alenen yapmadık. Çünkü tüm konuların dostça çözülebileceğine inandık. Olaya bir de başka bir gözden bakmanızı öneriyorum. Söz gelimi Azerbaycan... Bir Azeri uçağını düşürselerdi ve pilotunu öldürselerdi, Azerbaycan nasıl davranırdı? Biz resmi açıklama yapmadan önce Türkiye'den bir açıklama gelmesini bekledik. Türkiye ise Moskova ile konuşmak yerine NATO'ya başvurdu. Bu üzücü değil mi? Herkes hata yapar, ama hataları kabul etmek de gerekiyor" dedi.

Türk hava sahasını ihlâl ettiği için düşürülen Rus savaş uçağının pilotunu, paraşütle atladıktan sonra Suriye topraklarında öldürdüğünü iddia eden Alparslan Çelik ile ilgili Moskova'dan yeni bir açıklama geldi.