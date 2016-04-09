Rusya'dan küstah açıklama

Rossiya 24 televizyonunda yayınlanan Vesti v Subbotu programında konuşan Mededev, bazı güçlerin Karabağ krizinin sonuçları ve bu krizin Ortadoğu krizine etkisini dikkatle takip ettiğini belirterek şunları söyledi: “Karabağ krizinin etkilerinin Ortadoğu’ya ve Rusya’ya nasıl etki ettiğini dikkatle analiz eden güçler var. Tüm krizler bir süre sonra öyle ya da böyle siyasi kararların alınmasında bir faktör olabiliyor. Bu nedenle bu krizi dışarıdan etkileyen faktörler olabileceğini de ihtimaller arasında görüyorum. Bu konuda Türkiye faktörü muhtemelen var, zira Türkiye kriz konusunda pozisyonunu belli etti."

Türk yetkililerin Azerbaycan’a destek verdikleri yönündeki açıklamalarına değinen Medvedev, “Sakin olmak, müzakere masasına oturmak ve ateşkes çağrısı yapmak yerine farklı ifadeler kullanıldı. Neden, ateşi körüklemek için mi? Bunlar kesinlikle endişe verici” dedi.

‘KÜÇÜK ÇAPLI ATEŞKES İHLALLERİ VAR’

Medvedev ayrıca, Karabağ’da ateşkesin sürdüğünü, ihlallerin olduğunu ancak yoğun olmadığını belirterek “Karabağ’da ateşkes sürüyor. Zaman zaman ateş ediliyor, ancak bu ihlaller küçük çaplı” diye konuştu.

Rusya Başbakanı ayrıca Karabağ’daki krizi ‘durdurmanın’, insanların hayatlarını kaybetmesinden daha iyi olduğunu söyledi. Medvedev “Krizi durdurmak, alelacele çözmeye çalışıp kan dökmekten iyidir” dedi.

‘AZERİ VE ERMENİ Genelkurmay BAŞKANLARI Moskova’DA GÖRÜŞTÜ’

Azerbaycan ve Ermensitan’la işbirliği olan Rusya için gerginliğin tırmanmamasının önemli olduğunu vurgulayan Medvedev, Azeri ve Ermeni Genelkurmay Başkanları’nın Moskova’da görüştüğünü belirtti.

Medvedev “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin krizin ilk günlerinde Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine telefon açıp, Rusya’nın bu yöndeki pozisyonunu anlattı. Daha sonra da Ermeni ve Azeri Genelkurmay Başkanları Moskova’ya geldi ve ateşkesi ele aldı” ifadelerini kullandı.

Medvedev, Rusya’nın Azerbaycan ve Ermenistan’la askeri ve teknik alanda işbirliğine devam etmesi gerekliğini, bu işbirliğinin bölgede güç dengesinin korunmasında katkısı olduğunu söyledi.

Kaynak: Sputnik

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, yaptığı açıklamada Türkiye'nin Karabağ açıklamasını eleştirdi. Medvedev, Türkiye’nin Karabağ’daki çatışmalar konusunda ateşkes çağrısı yapmak yerine taraflı açıklamalarda bulunmasının endişe yarattığını söyledi.