Rusya'dan PKK'ya dev destek

Terör örgütü PKK’nın kullandığı ağır silahlar arasında Rus yapımı “Katyuşa” roketi ile dış güçlerin desteği ve imkanlarıyla geliştirdiği “Zagros-1”, “Zagros-2” ve “Şiyar-1” silahları da bulunuyor. Güvenlik kaynakları PKK’nın kullandığı çok sayıda ve türde hafif silahları, hafif ve ağır makineli tüfekleri, tanksavar silahları, hava savunma silahları ile kullandığı top ve havanların listesini paylaştı.

“Zagros-1” isimli uzun mesafeli keskin nişancı silahının, PKK’nın başkalarından aldığı destekle yaygın olarak kullandığı, modifiye ederek geliştirilen bir silah olduğu belirtildi. “Zagros-1”in, zırhlı araçlar ile helikopter ve tesislere karşı kullanılabileceği de belirtildi.

“Şiyar-1” isimli uzun mesafeli keskin nişancı silahının da ağır silahlara ilave ile bazı kabiliyetler ekleyip modifiye ederek geliştirdiği bir silah olduğu ve bu silahın güvenlik güçlerince kullanılan zırhlı araçlar ile helikopter ve tesislere karşı kullanılabileceği vurgulandı.

PKK’NIN SİLAHLARI

Hafif silahlar

UZİ Makineli Tabanca

MP5 Makineli Tabanca

AKS-74U Makineli Tabanca

AK-47 Piyade Tüfeği

AK-74 Piyade Tüfeği

16 Piyade Tüfeği

G-3 Piyade Tüfeği DRAGUNOV 7.62 mm (SVD)

TABUK Piyade Tüfeği

Makineli tüfekler

RPK Makineli Tüfek

PKM Makineli Tüfek (BIXI)

HK-23 Makineli Tüfek

MG-3 Makineli Tüfek

DSHK-M Ağır Makineli Tüfek

Tanksavar silahları

RPG-7

RPG-16

PG-7V AT Roket

RPG-18

M-72 LAW

KATYUŞA

Hava savunma

14.5 mm ZPU-1 (DOCKA)

12.7 mm Uçaksavar

SA-7 GRAIL (STRELA-2)

Top ve havanlar

M 18 A-1 57 mm GTT

60 mm M-19 Havanı

82 mm M-1937 Havanı

120 mm M-120 Havanı

Diğer silahlar

Zagros-1

Zagros-2

Şiyar-1