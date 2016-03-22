Rusya'dan PKK'ya dev destek

Terör örgütü PKK’nın kullandığı ağır silahlar arasında Rus yapımı “Katyuşa” roketi ile dış güçlerin desteği ve imkanlarıyla geliştirdiği “Zagros-1”, “Zagros-2” ve “Şiyar-1” silahları da bulunuyor. Güvenlik kaynakları PKK’nın kullandığı çok sayıda ve türde hafif silahları, hafif ve ağır makineli tüfekleri, tanksavar silahları, hava savunma silahları ile kullandığı top ve havanların listesini paylaştı.
“Zagros-1” isimli uzun mesafeli keskin nişancı silahının, PKK’nın başkalarından aldığı destekle yaygın olarak kullandığı, modifiye ederek geliştirilen bir silah olduğu belirtildi. “Zagros-1”in, zırhlı araçlar ile helikopter ve tesislere karşı kullanılabileceği de belirtildi.
“Şiyar-1” isimli uzun mesafeli keskin nişancı silahının da ağır silahlara ilave ile bazı kabiliyetler ekleyip modifiye ederek geliştirdiği bir silah olduğu ve bu silahın güvenlik güçlerince kullanılan zırhlı araçlar ile helikopter ve tesislere karşı kullanılabileceği vurgulandı.
PKK’NIN SİLAHLARI
Hafif silahlar
UZİ Makineli Tabanca
MP5 Makineli Tabanca
AKS-74U Makineli Tabanca
AK-47 Piyade Tüfeği
AK-74 Piyade Tüfeği
16 Piyade Tüfeği
G-3 Piyade Tüfeği DRAGUNOV 7.62 mm (SVD)
TABUK Piyade Tüfeği
Makineli tüfekler
RPK Makineli Tüfek
PKM Makineli Tüfek (BIXI)
HK-23 Makineli Tüfek
MG-3 Makineli Tüfek
DSHK-M Ağır Makineli Tüfek
Tanksavar silahları
RPG-7
RPG-16
PG-7V AT Roket
RPG-18
M-72 LAW
KATYUŞA
Hava savunma
14.5 mm ZPU-1 (DOCKA)
12.7 mm Uçaksavar
SA-7 GRAIL (STRELA-2)
Top ve havanlar
M 18 A-1 57 mm GTT
60 mm M-19 Havanı
82 mm M-1937 Havanı
120 mm M-120 Havanı
Diğer silahlar
Zagros-1
Zagros-2
Şiyar-1