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Rusya'dan PKK'ya dev destek

Güvenlik güçlerinin operasyonlarına karşı PKK’lı teröristlerin kullandığı ağır silahlar arasında Rus yapımı ‘Katyuşa’ roketi ile dış güçlerin desteğiyle geliştirdikleri makineli tüfekler de bulunuyor.

Rusya'dan PKK'ya dev destek
Terör örgütü PKK’nın kullandığı ağır silahlar arasında Rus yapımı “Katyuşa” roketi ile dış güçlerin desteği ve imkanlarıyla geliştirdiği “Zagros-1”, “Zagros-2” ve “Şiyar-1” silahları da bulunuyor. Güvenlik kaynakları PKK’nın kullandığı çok sayıda ve türde hafif silahları, hafif ve ağır makineli tüfekleri, tanksavar silahları, hava savunma silahları ile kullandığı top ve havanların listesini paylaştı. 

“Zagros-1” isimli uzun mesafeli keskin nişancı silahının, PKK’nın başkalarından aldığı destekle yaygın olarak kullandığı, modifiye ederek geliştirilen bir silah olduğu belirtildi. “Zagros-1”in, zırhlı araçlar ile helikopter ve tesislere karşı kullanılabileceği de belirtildi. 

“Şiyar-1” isimli uzun mesafeli keskin nişancı silahının da ağır silahlara ilave ile bazı kabiliyetler ekleyip modifiye ederek geliştirdiği bir silah olduğu ve bu silahın güvenlik güçlerince kullanılan zırhlı araçlar ile helikopter ve tesislere karşı kullanılabileceği vurgulandı. 

PKK’NIN SİLAHLARI

Hafif silahlar

UZİ Makineli Tabanca 
MP5 Makineli Tabanca
AKS-74U Makineli Tabanca
AK-47 Piyade Tüfeği
AK-74 Piyade Tüfeği 
16 Piyade Tüfeği 
G-3 Piyade Tüfeği DRAGUNOV 7.62 mm (SVD) 
TABUK Piyade Tüfeği 

Makineli tüfekler

RPK Makineli Tüfek
PKM Makineli Tüfek (BIXI)
HK-23 Makineli Tüfek
MG-3 Makineli Tüfek
DSHK-M Ağır Makineli Tüfek

Tanksavar silahları 

RPG-7
RPG-16
PG-7V AT Roket
RPG-18
M-72 LAW
KATYUŞA

Hava savunma 

14.5 mm ZPU-1 (DOCKA) 
12.7 mm Uçaksavar
SA-7 GRAIL (STRELA-2)

Top ve havanlar 

M 18 A-1 57 mm GTT
60 mm M-19 Havanı
82 mm M-1937 Havanı 
120 mm M-120 Havanı

Diğer silahlar 

Zagros-1
Zagros-2
Şiyar-1
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