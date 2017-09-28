Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Putin'i Külliye'nin girişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi tören ile karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Putin'i makam aracından inerken karşıladı. Karşılamanın ardından merdivenlerde, Türkiye ve Rusya bayrakları önünde el sıkışarak poz veren Erdoğan ve Putin, daha sonra baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelere geçti. Erdoğan ve Putin, çalışma yemeği ve baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Rusya Lideri Vladimir Putin Külliye'de!
Rusya Devlet Başkanı Putin'i taşıyan uçak, saat 18.25'te Esenboğa Havalimanı'na indi. Putin'i, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve beraberindeki heyet karşıladı.
28 Eylül 2017 Perşembe 21:02
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