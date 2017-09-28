Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Feyza Çıpa Çankaya polis haraç türkiye

Rusya Lideri Vladimir Putin Külliye'de!

Rusya Devlet Başkanı Putin'i taşıyan uçak, saat 18.25'te Esenboğa Havalimanı'na indi. Putin'i, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve beraberindeki heyet karşıladı.

Bu haber kez okundu.

Rusya Lideri Vladimir Putin Külliye'de!

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin,  temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Putin'i Külliye'nin girişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi tören ile karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Putin'i makam aracından inerken karşıladı. Karşılamanın ardından merdivenlerde, Türkiye ve Rusya bayrakları önünde el sıkışarak poz veren Erdoğan ve Putin, daha sonra baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelere geçti. Erdoğan ve Putin, çalışma yemeği ve baş başa görüşmenin ardından ortak  basın toplantısı düzenleyecek.

Anahtar Kelimeler:
RusyaPutinKülliyeErdoğan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.