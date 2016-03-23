Rusya, Türk gemisini tutukladı

TASS'a konuşan bir yetkili, Lira'nın Tagangor Limanı'nda 72 saatliğine tutuklandığını belirtti.



PUTİN 'HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR' DEMİŞTİ

Rusya'yı Kırım'a bağlayacak kara ve demiryolu köprü inşaatını kazadan bir gün önce teftiş edenRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bu köprü bizim için hayati önem taşıyor. Atalarımız Kırım'la Kafkasya arasına kurulacak bu köprünün önemini iyi anlıyorlarmış ve bu projeyi hep gerçekleştirmek istemişler. Bu nedenle biz de bu tarihi misyonu yerine getireceğiz" demişti.