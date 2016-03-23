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Rusya, Türk gemisini tutukladı

Kerç Boğazı'nda yapımı devam eden ve Rusya'yı Kırım'a bağlayacak olan köprüye çarpan Türk yük gemisi 'Lira' tutuklandı.

Rusya, Türk gemisini tutukladı
FlashCrimea haber ajansı, Taman Federal Otoyollar İdaresi'ne dayandırdığı haberinde, Türk yük gemisi Lira'nın 19 Mart Cumartesi Kerç Boğazı'nda yapımı devam eden köprünün direğine çarptığını duyurmuştu.
TASS'a konuşan bir yetkili, Lira'nın Tagangor Limanı'nda 72 saatliğine tutuklandığını belirtti.

PUTİN 'HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR' DEMİŞTİ

Rusya'yı Kırım'a bağlayacak kara ve demiryolu köprü inşaatını kazadan bir gün önce teftiş edenRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bu köprü bizim için hayati önem taşıyor. Atalarımız Kırım'la Kafkasya arasına kurulacak bu köprünün önemini iyi anlıyorlarmış ve bu projeyi hep gerçekleştirmek istemişler. Bu nedenle biz de bu tarihi misyonu yerine getireceğiz" demişti.

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