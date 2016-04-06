Rüzgar Çetin hakkında flaş gelişme

İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen trafik kazasında, tanınmış yönetmen Sinan Çetin’in oğlu olan Rüzgar Çetin’in kullandığı otomobil ile polis aracının çarpışması sonucu şehit olan evli ve 2 çocuk babası İsmet Fatih Alagöz’ün ailesi, şikayetçi oldu. Önümüzdeki günlerde başlayacak duruşma öncesinde, İstanbul 11’nci Ağır Ceza Mahkemesi talimatıyla şehit polisin Çorum’da oturan ailesinin ifadesi alındı.

Çorum 1’ci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gelen şehidin babası Ahmet Çetin Alagöz, annesi Ayşe Alagöz, kardeşleri Mehmet Akif Alagöz ve Mustafa Alagöz, Rüzgar Çetin’den şikayetçi olduklarını ve davaya katılmak istediklerini bildirdi.

Adliye çıkışında açıklama yapan İstanbul Barosu Avukatı Gökay Çağlaralp Gültekin, İstanbul’da meydana gelen kazada şehit olan Alagöz’ün ailesinin Çorum’da ikamet etmesi nedeniyle ifadelerinin Çorum Adliyesi’nde alındığını belirterek, "Kendileri şikayetçiler. Davaya katılma talepleri var. Biz İstanbul’da davaya gireceğiz ve sanığın cezalandırılması için gerekli çalışmayı yapacağız" dedi.

Şehit polisi Fatih Alagöz’ün babası 61 yaşındaki Ahmet Çetin Alagöz’de Rüzgar Çetin’in yüzde 100 kusurlu ve alkollü bir şekilde oğlunun ölümüne neden olduğunu iddia ederek, en ağır ceza ile cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Baba Alagöz, "Bu işin takipçisiyiz. Bu cezanın en üst limitten verilmesini istiyoruz. Bunun Türkiye’de örnek olması ve caydırıcı bir ceza olmasını istiyoruz. Türk adaletine güvenimiz sonsuz. İnşallah verilecek ceza üzüntümüzü biraz hafifletecektir" dedi.

Davadan geri dönmeyeceklerini ve kararlı olduklarını belirten baba Ahmet Çetin Alagöz "Bizimle görüşme taleplerini bazı aracılarla bize ilettiler. Ne avukatıyla, ne araya koyduğu insanlarla yüz yüze görüşme talebimiz ve isteğimiz olmadı. Kendisi taziye ziyaretine gelmek istediğini iletti. Biz bu acımızın arasında kesinlikle böyle bir şeyin olmayacağını aracılarla ilettik. Telefonumuza gelen tanımadığımız numaralara cevap vermiyoruz" diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak davaya katılmak istediklerini belirten baba 61 yaşındaki Ahmet Çetin Alagöz, şikayetçi olduklarını dile getirerek, "Bizimle görüşme taleplerini bazı aracılarla bize ilettiler. Kendisi taziye ziyaretine gelmek istediğini iletti. Biz bu acımızın arasında kesinlikle böyle bir şeyin olmayacağını aracılarla ilettik'' dedi.