Şanlıurfa'ya zırhlı araç takviyesi

Şanlıurfa Valiliği, PKK elebaşı Öcalan’ın doğum günü kutlamasının yapıldığı 4 Nisan öncesi aldığı kararla kent merkezi ile ilçelerde 1 ile 6 Nisan tarihleri arasında her türlü etkinliği yasakladı.



Bu kararın ardından Öcalan taraftarlarının yasağa rağmen Halfeti’ye gidecekleri duyumları alındı. 4 Nisan öncesi güvenlik önlemlerinin artırıldığı Şanlıurfa’ya bugün çevre illerden zırhlı araçlarla 2 bin civarında polis takviye olarak görevlendirildi.