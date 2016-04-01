Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şanlıurfa'ya zırhlı araç takviyesi

Şanlıurfa Valiliği tarafından yasaklanmasına rağmen, 4 Nisan’da planlanan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 67’nci yaş günü kutlaması öncesi çevre şehirlerden kente zırhlı araç ve polis takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'ya zırhlı araç takviyesi
Şanlıurfa Valiliği, PKK elebaşı Öcalan’ın doğum günü kutlamasının yapıldığı 4 Nisan öncesi aldığı kararla kent merkezi ile ilçelerde 1 ile 6 Nisan tarihleri arasında her türlü etkinliği yasakladı.

Bu kararın ardından Öcalan taraftarlarının yasağa rağmen Halfeti’ye gidecekleri duyumları alındı. 4 Nisan öncesi güvenlik önlemlerinin artırıldığı Şanlıurfa’ya bugün çevre illerden zırhlı araçlarla 2 bin civarında polis takviye olarak görevlendirildi.
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.