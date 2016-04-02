Şarkıcı Aydın Tansel hayatını kaybetti

Şarkılarıyla 70'li yıllara damgasını vuran şarkıcı ve bestekar Aydın Tansel'in uzun süre ortalıklarda görünmemesi üzerine komşuları şüphelenip, durumu polise bildidi. bugün saat 16.30 sıralarında Tansel'in Gümüşlük Mahallesi, Aktaş Tatil Sitesi'ndeki evine çilingir yardımıyla giren polis, yatağında cesediyle karşılaştı. İki yıl önce Bodrum'a yerleştiği ve burada sahildeki kafeteryalarda sahne alıp, hayranlarıyla biraraya gelen Tansel'in kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi. Tansel'in ölüm haberi komşuları ve sevenlerini yasa boğdu. En son hayranlarıyla 28 Mart'ta çektirip, Facebook'taki sayfasında paylaştığı fotoğraflar görenleri duygulandırdı.

KENDİ KALEMİNDEN ÖZGEÇMİŞİ

Tansel, kendisine ait web sitesinde özgeçmişini şöyle paylaşmıştı:

"Ankara'da bir mayıs çocuğu olarak doğdum. Eğitimci bir ailede yetişmemin verdiği disiplin, müzik yaşamımda en önemli desteğim oldu ama tipik bir ikizler burcu olmamı hiçbir zaman engellemedi. Ankara, Bahçelievler çocukluk ve gençlik yıllarımın şahidi oldu. Ankara Cumhuriyet Lisesi ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sumeroloji Bölümü mezunuyum. Uzun yıllar Doğu Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yapılan kazılarda aktif görev aldım. Özellikle Kars'ın Ani harabeleri kazılarında yaşadığım deneyimlerin, yaşama, sanata ve müziğe olan yaklaşımımı şekillendirdiğini ve derinleştirdiğini düşünüyorum. Ancak daha sonra, çok değerli bulduğum akademik çalışmanın dışına çıkıp, yaratıcılığımı hayata geçirme fırsatı bulduğum alan olan müziği seçtim. Şarkılar yazmak, onları söylemek istedim...

Ünlü şarkıcı ve bestekar Aydın Tansel, Muğla'nın Bodrum İlçesi'ndeki evinde 71 yaşında kalp krizinden yaşamını yitirdi.