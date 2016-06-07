İstanbul Vezneciler'de çevik kuvvet aracına yönelik bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polislerin kimlikleri belli oldu
Şehit 7 polisten 6'sının isimleri şöyle: Ramazan Kırboğa, Emrah Pekdoğan, Kadir Cihan Karagözlü, Duha Beker, Gökhan Topçü ve aracı kullanan Yaşar Özlem.
TERÖR SALDIRISINDA ÖLENLERİN YAKINLARI ADLİ TIP'A GELİYOR
Beyazıt Vezneciler'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları, cenazelerin kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu'na geliyor. Acılı ailelerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Şehit polislerin isimleri belli oldu
İstanbul Vezneciler'de çevik kuvvet aracına yönelik bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polislerin kimlikleri belli oldu
07 Haziran 2016 Salı 14:40
İstanbul Vezneciler'de çevik kuvvet aracına yönelik bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polislerin kimlikleri belli oldu