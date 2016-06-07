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Şehit polislerin isimleri belli oldu

İstanbul Vezneciler'de çevik kuvvet aracına yönelik bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polislerin kimlikleri belli oldu

Şehit polislerin isimleri belli oldu

İstanbul Vezneciler'de çevik kuvvet aracına yönelik bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polislerin kimlikleri belli oldu

Şehit 7 polisten 6'sının isimleri şöyle: Ramazan Kırboğa, Emrah Pekdoğan, Kadir Cihan Karagözlü, Duha Beker, Gökhan Topçü ve aracı kullanan Yaşar Özlem.

TERÖR SALDIRISINDA ÖLENLERİN YAKINLARI ADLİ TIP'A GELİYOR
Beyazıt Vezneciler'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları, cenazelerin kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu'na geliyor. Acılı ailelerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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