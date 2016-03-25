Selanik'te Türk bayrağı krizi

Yunanların 1821 yılında Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ayaklanmalarını simgeleyen 25 Mart milli bayramı arifesinde bir Selaniklinin evinin balkonuna Türk bayrağı asması tepki yarattı.
Perşembe gecesi Selanik şehri milli bayram nedeniyle Yunan bayrakları ile donatılırken, işlek caddelerden Vasilisis Olgas’da bir apartman dairesinin balkonuna Türk bayrağı asıldığını görenler, polisi arayarak müdahalede bulunulmasını istedi.
Yunan medyasına göre; polis, birkaç dakika sonra, balkonunda Türk bayrağı asan Selaniklinin kapısını çalarak, “durumu yeniden değerlendirme” tavsiyesinde bulundu. Balkonuna Türk bayrağı asan Selanikli de polisin tavsiyesi üzerine birkaç dakika için Türk bayrağını kaldırdı.
Türk bayrağı krizi sosyal medyada da yankılanırken, bazı kullanıcılar “Ayıp”, “O adamı asın”, “Utanıyorum” şeklinde yorumlar yaptı.
OSMANLI ZAMANINDA ONLAR YAPARKEN NORMAL OLAÇAK ŞİDİMİ YANLIŞ?HOPBALA BU NERDEN ÇIKDI DEMEZLER?Mİ???O TÜRK BAYRAĞI ŞİMDİ ASILMASA HZ.MEHDİ as ÇIKINÇA NASIL OLSA ASILAÇAK O TÜRKBAYRAĞI?HHAAAŞİMDİ HHHAAAAAYARINDAN SONRA???DERLER ATASÖZÜ O GÜN ÇOK AMA ÇOK YAKLAŞTI İŞALLAH O BEKLENEN AZ KALDI SABIRLAZIM ODA TÜM MÜSLÜMANLARDA MEVÇUT İŞALLAH SAB REDİYOR MİLLET?GEL HZ. MEHDİas GEL?kostantiniye elbet fet olunaçakdır? HADİS AKP LİLER?FET OLUNAÇAK DENİYOR?SİZ DEN*Mİ???BAHSEDER AÇABA?