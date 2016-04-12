Ses duvarını aşan uçak korkuttu

Erkilet 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan kalktığı ifade edilen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı Kayseri semalarında ses duvarını aşınca, meydana gelen patlama ve gürültü üzerine vatandaşlar 155 Polis İmdat ve 156 Jandarma hatlarını kilitledi.

Vatandaşların 'Müthiş bir patlama oldu' ihbarı üzerine polis ve askeri personel araştırma başlattı. Yapılan araştırmada kulakları sağır eden, binaların camlarının sallanmasına yol açan ve gök görültüsünü andıran patlama sesinin savaş uçağının ses duvarını aşmasıyla oluştuğundan kaynaklandığı belirlendi. Ancak patlamayı andıran bu ses sosyal medya da çeşitli yorumlara ve terör patlamasına yorumlanınca Alo 155 ve 156 hatları dakikalarca susmadı.

Bu arada savaş uçağının çıkarrtığı gürültü ile ilgili olarak polis telsizinden araştırma yapan ekipler 'çıkan yüksek ses, bir uçaktan kaynaklanmıştır, ekiplerimiz normale dönebilir' anonsu yapıldı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kayseri’de akşam saatlerinde duyulan patlama sesi ile ilgili olarak Vali Orhan Düzgün twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Patlama sesine benzer sesin bölgemizden geçen bir uçağın ses duvarını aşmasıyla oluşan gürültü olduğu değerlendirilmektedir" dedi.

Kayseri’de akşam saatlerinde duyulan patlama sesinin ardından Vali Orhan Düzgün, Twitter hesabından açıklama yaptı. Vali Düzgün yaptığı açıklamada, “Kayseri il merkezi ile Pınarbaşı ilçesi arasında vatandaşlarımızca duyulan yüksek gürültülü, patlama sesine benzer ses ile ilgili farklı yorumlar yapılması nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Patlama sesine benzer sesin bölgemizden geçen bir uçağın ses duvarını aşmasıyla oluşan gürültü olduğu değerlendirilmektedir. Güvenlik birimlerimizce yapılan araştırma ve taramalarda herhangi olumsuz bir duruma rastlanılmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerini kullandı.

Sesin duyulmasının ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşamıştı.