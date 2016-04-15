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Şırnak'tan acı haber geldi

Şırnak'ta güvenlik güçlerinin operasyon için girdiği evde teröristlerin tuzakladıkları bombayı patlatması sonucu yaralanan 8 askerden durumu ağır olan 1 özel hareket polisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şırnak'tan acı haber geldi
Şırnak'ta güvenlik güçlerinin operasyon için girdiği evde teröristlerin tuzakladıkları bombayı patlatması sonucu yaralanan 8 askerden durumu ağır olan 1 özel hareket polisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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