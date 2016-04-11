Şırnak’ta keskin nişancı avı

Mahallelerde yaşanan çatışmalar nedeniyle patlama ve silah sesleri duyuluyor. Yaklaşık yüzde 40’ı tamamlanan operasyon Dicle, Yeni ve Bahçelievler mahallelerinde yoğunlaşırken, güvenlik güçleri ile teröristler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Güvenlik güçlerinin ilerlemesini yavaşlatmak isteyen PKK’lılar, tuzakladıkları el yapımı patlayıcıları infilak ettirerek, evlerin duvarlarında açtıkları deliklerden güvenlik güçlerine ateş açıyor.

Güvenlik güçleri, dün ve bugün 24 el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirirken, bugüne kadar toplam 460 el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirildi, 98 barikatı kaldırılırken, 12 çukur da kapatıldı.

SİLOPİ’DE TOP SESLERİ

Öte yandan Silopi İlçesi’nde 5 Nisan’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile birlikte başlayan operasyonlar da devam ediyor. Dün geceyi sessiz geçiren ilçede bu sabah erken saatlerde vatandaşlar top ve silah sesleri ile uyandı. Başak ve Barbaros mahallelerinde kıstırılan PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için yürütülen operasyonlara, çok sayıda polis ve asker katılıyor. Ayrıca dün akşam mahallelerde dolaşan zırhlı araçlardan yapılan anonslarda, bugün için seyyar marketlerin faaliyete gireceği ve ihtiyacı olan vatandaşların bu marketten alışveriş yapabileceği duyuruldu.

Bu sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde sıkıştırılan keskin nişancı PKK’lı teröristler, Yeni Mahalle’ye kaçtı. Hakim tepelere konuşlanan tanklar, keskin nişancı PKK’lıların girdiği evler tespit edilerek buralara top atışı yapıyor.