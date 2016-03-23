Şişli'de bombalı minibüs paniği

Okmeydanı Darülaceze Caddesi'nde görülen şüpheli minibüs, polisi alarma geçirdi. Polis telsizinden minibüsün plakası anons edilerek, bombalama olaylarına karışabileceği yönünde ihbar bulunduğu belirtildi.



Harekete geçen polis ekipleri, minibüsün önünü keserek Mecidiyeköy'de durdurdu.

Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, minibüsü incelemek üzere bomba imha uzmanları da bölgeye sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, minibüsün bulunduğu cadde de trafiğe kapatıldı.

BOMBA İZİNE RASTLANMADI

Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, özel kıyafetlerini giyerek incelemelerde bulundu. Aracın içerisine, motoruna ve bagajına bakan uzmanlar, herhangi bir bomba izine rastlamadı.

Minibüs, detaylı inceleme için emniyete götürüldü. Minibüsten gözaltına alınan iki kişinin, kaçakçılıktan poliste kaydının bulunduğu öğrenildi.